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Posted 13 августа 2013, 23:00

Published 13 августа 2013, 23:00

Modified 17 сентября 2022, 13:02

Updated 17 сентября 2022, 13:02

Старые боеприпасы снова взрываются на Камчатке

13 августа 2013, 23:00
В Центральных коряках военные утилизируют пришедшие в негодность снаряды

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 14 августа. ВОСТОК-МЕДИА - В районе камчатского поселка Центральные коряки гремят взрывы. Так проходит плановая утилизация снарядов.

Власти призывают местных жителей не паниковать, работы идут в плановом режиме.

По словам начальника производства утилизации боеприпасов ЗАО «Форпост Балтики Плюс» Евгения Кузнецова, мероприятия проходят под контролем опытных специалистов. Снаряды взрываются в специальной камере – их в стране всего шесть и одна из них находится на Камчатке. В данном случае это единственный приемлемый способ утилизации. Чтобы вывезти снаряды, например, на Радыгинский полигон, нужно достаточно много времени, а взрываются они в течение часа после того, как их извлекли из ящика.

Работы идут четвертый день, на их выполнение отведено два с половиной месяца. Как заверил собеседник агентства, все мероприятия проходят днем и завершаются до 18 часов, поэтому в ночное время местных жителей ничто не беспокоит, сообщает ИА «Кам 24».

Фото: corpomir.ru

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Камчатский край
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