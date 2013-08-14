Старые боеприпасы снова взрываются на Камчатке

По словам начальника производства утилизации боеприпасов ЗАО «Форпост Балтики Плюс» Евгения Кузнецова, мероприятия проходят под контролем опытных специалистов. Снаряды взрываются в специальной камере – их в стране всего шесть и одна из них находится на Камчатке. В данном случае это единственный приемлемый способ утилизации. Чтобы вывезти снаряды, например, на Радыгинский полигон, нужно достаточно много времени, а взрываются они в течение часа после того, как их извлекли из ящика.