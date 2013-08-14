Старые боеприпасы снова взрываются на Камчатке

Posted 13 августа 2013, 23:00
Published 13 августа 2013, 23:00
Modified 17 сентября 2022, 13:02
Updated 17 сентября 2022, 13:02
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 14 августа. ВОСТОК-МЕДИА - В районе камчатского поселка Центральные коряки гремят взрывы. Так проходит плановая утилизация снарядов.
Власти призывают местных жителей не паниковать, работы идут в плановом режиме.
По словам начальника производства утилизации боеприпасов ЗАО «Форпост Балтики Плюс» Евгения Кузнецова, мероприятия проходят под контролем опытных специалистов. Снаряды взрываются в специальной камере – их в стране всего шесть и одна из них находится на Камчатке. В данном случае это единственный приемлемый способ утилизации. Чтобы вывезти снаряды, например, на Радыгинский полигон, нужно достаточно много времени, а взрываются они в течение часа после того, как их извлекли из ящика.
Работы идут четвертый день, на их выполнение отведено два с половиной месяца. Как заверил собеседник агентства, все мероприятия проходят днем и завершаются до 18 часов, поэтому в ночное время местных жителей ничто не беспокоит, сообщает ИА «Кам 24».
Фото: corpomir.ru