Был наркоманом – станешь миллионером!

Последние исследования свидетельствует о том, что предприниматели потенциально могут быть более успешными благодаря определённому жизненному багажу и чертам характера. На основе изучения данных 12686 человек, родившихся между 1957-м и 1964 г., Левин и Рубинштейн обнаружили, что владельцы собственного бизнеса по складу личности заметно отличаются от тех, кто работает по найму. И их средний почасовой заработок на 48% больше, чем зарплата наёмного сотрудника в той же отрасли. При этом бизнесмены обычно обладают более высоким уровнем образования и чаще происходят из полных семей – с двумя родителями.