Был наркоманом – станешь миллионером!

Posted 15 августа 2013, 04:14
Published 15 августа 2013, 04:14
Modified 14 декабря 2023, 16:05
Updated 14 декабря 2023, 16:05
ВЛАДИВОСТОК. 15 августа. ВОСТОК-МЕДИА – Известную закономерность в очередной раз подтвердили учёные Росс Левин из Калифорнийского университета в Беркли и Йон Рубинштейн из Лондонской школы экономики. Всё дело в склонности к риску и повышенной агрессии, помноженной на высокий уровень интеллекта. Именно эти качества помогают бросить на карту всё, выстоять в суровой конкурентной борьбе и выйти из неё победителем.
Согласно новому отчёту Национального бюро экономических исследований США, подростки, которые принимают участие в незаконной деятельности, такой, как употребление наркотиков, но при этом показывают высокие результаты в интеллектуальных тестах, имеют все шансы в будущем стать миллионерами, пишет Daily Mail.
Последние исследования свидетельствует о том, что предприниматели потенциально могут быть более успешными благодаря определённому жизненному багажу и чертам характера. На основе изучения данных 12686 человек, родившихся между 1957-м и 1964 г., Левин и Рубинштейн обнаружили, что владельцы собственного бизнеса по складу личности заметно отличаются от тех, кто работает по найму. И их средний почасовой заработок на 48% больше, чем зарплата наёмного сотрудника в той же отрасли. При этом бизнесмены обычно обладают более высоким уровнем образования и чаще происходят из полных семей – с двумя родителями.
Также учёные выяснили, что будущие владельцы собственного бизнеса в юности получали лучшие оценки в школе, высокие баллы в тестах на проверку способностей и демонстрировали повышенную самооценку. Вместе с тем они проявляли стремление к лидерству и большую склонность участвовать в агрессивных, незаконных и рискованных видах деятельности, чем обычные граждане.
Новые данные подтверждают результаты прошлогоднего исследования Кембриджского университета, согласно которым самостоятельные предприниматели более склонны принимать рискованные решения, чем наемные менеджеры, – сообщает утро.ру.
Психологи традиционно рассматривают риск как поведение, выходящее за рамки нормы. Однако кембриджское исследование показало, что предприниматели обладают адаптированным типом импульсивного риска, который позволяет им лучше использовать свои возможности в состоянии стресса. В результате они демонстрируют большую гибкость мышления и импульсивность. И поэтому могут рисковать финансами, репутацией и даже своей семьёй и самоуважением в надежде получить большую прибыль.
Фото: getyourmillion