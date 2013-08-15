Проблема массовых вспышек развития медуз и макроводорослей

ВЛАДИВОСТОК. 15 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Нашу страну на форуме представляли учёные Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) и их коллега из Росгидромета: заведующий лабораторией информатики и мониторинга океана Тихоокеанского океанологического института им. В. И. Ильичёва ДВО РАН кандидат географических наук Игорь Ростов – национальный представитель от России в DINRAC; заведующий лабораторией геохимии Тихоокеанского института географии ДВО РАН доктор географических наук Владимир Шулькин – национальный представитель от России в POMRAC NOWPAP; начальник отдела международных связей Института биологии моря им. А. В. Жирмунского ДВО РАН кандидат биологических наук Константин Лутаенко – эксперт по биоразнообразию от России и завотделом инженерной океанологии и экологического проектирования Дальневосточного регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института кандидат географических наук Николай Рыков – национальный представитель от России в DINRAC. Об этом пишет свежий номер газеты «Аргументы неделi-Приморье».