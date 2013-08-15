Проблема массовых вспышек развития медуз и макроводорослей

Posted 15 августа 2013, 04:16
Published 15 августа 2013, 04:16
Modified 14 декабря 2023, 16:10
Updated 14 декабря 2023, 16:10
ВЛАДИВОСТОК. 15 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Нашу страну на форуме представляли учёные Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) и их коллега из Росгидромета: заведующий лабораторией информатики и мониторинга океана Тихоокеанского океанологического института им. В. И. Ильичёва ДВО РАН кандидат географических наук Игорь Ростов – национальный представитель от России в DINRAC; заведующий лабораторией геохимии Тихоокеанского института географии ДВО РАН доктор географических наук Владимир Шулькин – национальный представитель от России в POMRAC NOWPAP; начальник отдела международных связей Института биологии моря им. А. В. Жирмунского ДВО РАН кандидат биологических наук Константин Лутаенко – эксперт по биоразнообразию от России и завотделом инженерной океанологии и экологического проектирования Дальневосточного регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института кандидат географических наук Николай Рыков – национальный представитель от России в DINRAC. Об этом пишет свежий номер газеты «Аргументы неделi-Приморье».
Одна из важнейших задач ДИНРАК, объединяющей Китай, Корею, Россию и Японию, – сбор и обмен информацией по биоразнообразию северо-западной части Тихого океана (the geographical scope of the Northwest Pacific Action Plan covers the marine environment and coastal zones of the following States: Democratic People’s Republic of Korea; Japan; People’s Republic of China; Republic of Korea; Russian Federation from about 121ºE to 143°E longitude, and from approximately 52°N to 33°N latitude, without prejudice to the sovereign right of any State). Она делает участие дальневосточных учёных в работе ДИНРАК необходимым в целях регионального научного и научно-практического сотрудничества. Константин Лутаенко представил на встрече доклад о ходе подготовки «Атласа инвазивных видов региона НОУПАП», который составлен совместно экспертами четырёх стран НОУПАП и будет издан в Пекине осенью 2013 года.
Также российскими представителями был поднят вопрос о сборе информации о проблеме массовых вспышек развития желетелых (медуз) и макроводорослей (jellyfish and seaweed blooms), которые становятся настоящим бедствием для рыболовства, туризма и наносят вред прибрежным экосистемам. Недавние события в Циндао (КНР) показали значимость проблемы массового и неожиданного увеличения биомассы макроводорослей. Национальные представители ДИНРАК утвердили проект подготовки национальных отчётов по угрожаемым морским видам в регионе как часть деятельности НОУПАП в области сбора информации и выработки практических рекомендаций для сохранения морской среды и биоты, рассказал Константин Лутаенко.
Подробная информация об организации может быть найдена на сайте http://dinrac.nowpap.org/ (DINRAC is hosted by the China-ASEAN Environmental Cooperation Center of the Ministry of Environmental Protection (MEP) in Beijing, People’s Republic of China. The objectives of DINRAC are to develop a region-wide data and information exchange network, to promote regional cooperation and exchange of information on the marine and coastal environment in the NOWPAP region and eventually to serve as a NOWPAP Clearinghouse).