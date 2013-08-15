Сельхозярмарка в Хабаровске будет работать два дня в неделю

Для того, чтобы подать заявку на участие в ярмарке, фермеры и дачники могут обратиться по телефонам управления торговли администрации города: 32-70-48, 41-96-06, 40-89-52, 40-89-53. На площадке перед Дальневосточной академией физической культуры (Амурский бульвар, 1) одновременно может разместиться до 100 торговых мест, которые фермерам предоставляются на бесплатной основе. Здесь же специалистами станции по борьбе с болезнями животных организован мониторинг качества продукции.