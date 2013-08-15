Сельхозярмарка в Хабаровске будет работать два дня в неделю

Posted 15 августа 2013, 06:48
Published 15 августа 2013, 06:48
Modified 17 сентября 2022, 13:00
Updated 17 сентября 2022, 13:00
ХАБАРОВСК. 15 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Популярная среди хабаровчан ярмарка выходного дня теперь будет работать два дня в неделю. Уже с предстоящих выходных (17 – 18 августа) жители города смогут покупать свежую продукцию фермеров не только в субботу, но и в воскресенье. Это сделано по просьбе как продавцов, так и покупателей, сообщает пресс-служба мэрии.
Для того, чтобы подать заявку на участие в ярмарке, фермеры и дачники могут обратиться по телефонам управления торговли администрации города: 32-70-48, 41-96-06, 40-89-52, 40-89-53. На площадке перед Дальневосточной академией физической культуры (Амурский бульвар, 1) одновременно может разместиться до 100 торговых мест, которые фермерам предоставляются на бесплатной основе. Здесь же специалистами станции по борьбе с болезнями животных организован мониторинг качества продукции.
Ярмарка работает в выходные дни с 8.30 до 14.00. Она была организована министерством сельского хозяйства правительства Хабаровского края в 2010 году. А на днях ведомством решено открыть вторую площадку краевой специализированной сельскохозяйственной ярмарки выходного дня.
Фото raionlazo.ru