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Posted 14 августа 2013, 22:29

Published 14 августа 2013, 22:29

Modified 17 сентября 2022, 13:02

Updated 17 сентября 2022, 13:02

Владивостокский бойфренд устроил Волочковой роскошную встречу

14 августа 2013, 22:29
Все апартаменты балерины он заставил белыми розами

ВЛАДИВОСТОК. 15 августа. ВОСТОК-МЕДИА - После того как возлюбленный Анастасии Волочковой Бахтияр Салимов полетел за прощением балерины аж в Грецию, в отношениях пары вновь воцарилась идиллия.

Заботливый мужчина не оставил свою Настю без внимания и когда она поехала в тур по Дальнему Востоку, ведь артистка оказалась там как раз во время наводнения. Но главной причиной, по которой бизнесмен из Владивостока, отбросив все свои дела, рванул в другой город, стало радостное событие в отношениях пары - 14 августа Анастасия и Бахтияр отметили полгода со дня начала своего страстного романа.

- Бахтияр специально прилетел ко мне в Хабаровск, ведь у нас сегодня очень волнующее событие - полгода, как мы вместе, - поделилась эмоциями балерина. - Мы остановились в свадебном номере отеля «Моцарт», с пребывания в котором и начинались наши отношения. Все апартаменты были заставлены белыми розами и я почувствовала себя самой счастливой на свете, тем более после всего того ужаса, который мне пришлось испытать, побывав в затопленном Благовещенске.

Утром 14 августа пара прилетела на родину бизнесмена - во Владивосток, где Салимов подготовил для своей возлюбленной массу подарков и сюрпризов. Весь день Бахтияр и Анастасия провели на борту роскошной яхты, наслаждаясь обществом друг друга, не желая делить это время ни с кем. А вечером отпраздновали первый значительный юбилей их чувств в кругу близких друзей бизнесмена ужином в роскошном ресторане.

Несмотря на то, что Волочкова чувствует себя влюбленной и счастливой, о свадьбе с дорогим сердцу мужчиной она боится даже задумываться.


- У меня все-таки есть страх регистрировать какие-то отношения, - призналась Анастасия. - Даже когда у нас с Игорем была свадьба, я этого не сделала, и мы так и не поставили печати в паспорте, хотя наша свадьба состоялась 07.07.07. Пока я считаю, что самое главное иметь чувства: если люди любят друг друга, то ничто ее не разрушит, а если нет, то никакие печати не помогут. Напротив, штампы могут стать и вовсе разрушительными. Я не знаю, как у нас с Бахтияром все будет дальше, но сейчас мы наслаждаемся той романтикой, которая у нас есть, сообщает heat.ru

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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