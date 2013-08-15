Владивостокский бойфренд устроил Волочковой роскошную встречу



- У меня все-таки есть страх регистрировать какие-то отношения, - призналась Анастасия. - Даже когда у нас с Игорем была свадьба, я этого не сделала, и мы так и не поставили печати в паспорте, хотя наша свадьба состоялась 07.07.07. Пока я считаю, что самое главное иметь чувства: если люди любят друг друга, то ничто ее не разрушит, а если нет, то никакие печати не помогут. Напротив, штампы могут стать и вовсе разрушительными. Я не знаю, как у нас с Бахтияром все будет дальше, но сейчас мы наслаждаемся той романтикой, которая у нас есть, сообщает heat.ru