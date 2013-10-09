На Камчатке осудили бульдозериста-убийцу

Установлено, что ночью 10 февраля 2013 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения находился в комнате общежития на территории рудника «Шануч» в Быстринском районе. Он не хотел делить помещение с другим работником. Из-за этого возникла ссора. Обвиняемый несколько раз ударил оппонента в лицо и голову. Из-за перелома носа он захлебнулся кровью насмерть на месте происшествия.