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Posted 9 октября 2013, 02:27

Published 9 октября 2013, 02:27

Modified 14 декабря 2023, 16:04

Updated 14 декабря 2023, 16:04

На Камчатке осудили бульдозериста-убийцу

9 октября 2013, 02:27
Его жертва захлебнулась кровью на месте преступления

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 9 октября. ВОСТОК-МЕДИА – На Камчатке бывший бульдозерист признан виновным в совершении особо тяжкого преступления. 35-летний житель Милькова забил до смерти соседа по общежитию, пишет ИА «Кам24».

«Собранные следствием доказательства суд признал достаточными для вынесения обвинительного приговора 35-летнему жителю села Мильково, который раньше работал машинистом-бульдозеристом в ЗАО «Геотехнология». Он признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего», – сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета.

Установлено, что ночью 10 февраля 2013 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения находился в комнате общежития на территории рудника «Шануч» в Быстринском районе. Он не хотел делить помещение с другим работником. Из-за этого возникла ссора. Обвиняемый несколько раз ударил оппонента в лицо и голову. Из-за перелома носа он захлебнулся кровью насмерть на месте происшествия.

По факту распития спиртных напитков на территории рудника служба безопасности ЗАО НПК «Геотехнология» провела служебное расследование. В результате обвиняемого и начальника дорожного участка уволили с занимаемых должностей. Других работников привлекли к дисциплинарной ответственности.

Суд назначил бывшему бульдозеристу 7 лет 3 месяца колонии строгого режима. Кроме того, частично удовлетворили иск родственницы убитого на сумму более полумиллиона рублей.

Фото: liveinternet.ru

#Денис Объедкин#Новости#Камчатский край
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