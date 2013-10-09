На Камчатке осудили бульдозериста-убийцу

Posted 9 октября 2013, 02:27
Published 9 октября 2013, 02:27
Modified 14 декабря 2023, 16:04
Updated 14 декабря 2023, 16:04
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 9 октября. ВОСТОК-МЕДИА – На Камчатке бывший бульдозерист признан виновным в совершении особо тяжкого преступления. 35-летний житель Милькова забил до смерти соседа по общежитию, пишет ИА «Кам24».
«Собранные следствием доказательства суд признал достаточными для вынесения обвинительного приговора 35-летнему жителю села Мильково, который раньше работал машинистом-бульдозеристом в ЗАО «Геотехнология». Он признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего», – сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета.
Установлено, что ночью 10 февраля 2013 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения находился в комнате общежития на территории рудника «Шануч» в Быстринском районе. Он не хотел делить помещение с другим работником. Из-за этого возникла ссора. Обвиняемый несколько раз ударил оппонента в лицо и голову. Из-за перелома носа он захлебнулся кровью насмерть на месте происшествия.
По факту распития спиртных напитков на территории рудника служба безопасности ЗАО НПК «Геотехнология» провела служебное расследование. В результате обвиняемого и начальника дорожного участка уволили с занимаемых должностей. Других работников привлекли к дисциплинарной ответственности.
Суд назначил бывшему бульдозеристу 7 лет 3 месяца колонии строгого режима. Кроме того, частично удовлетворили иск родственницы убитого на сумму более полумиллиона рублей.