Новая модульная котельная запущена в якутском поселке Хандыга

Posted 19 декабря 2013, 07:23
Published 19 декабря 2013, 07:23
Modified 17 сентября 2022, 14:30
Updated 17 сентября 2022, 14:30
ОАО «Якутская энергоремонтная компания», дочернее предприятие ОАО АК «Якутскэнерго» (входит в холдинг «РАО ЭС Востока»), ввело в эксплуатацию новую модульную котельную в посёлке Хандыга Томпонского улуса. Установленная мощность энергообъекта составляет 10.75 Гкал/час.
На строительство котельной компания выделила 112 миллионов рублей.
На объекте установлены пять котлов КВм-2,5КБ (Гефест-2,5-95Ш), которые имеют более высокий КПД и меньшую массу по сравнению с моделями, выпускаемыми ранее. Для защиты котлов от образования накипи выполнена двухконтурная система теплоснабжения с установкой пластинчатых теплообменников НН № 113. Кроме того, на каждом котле стоят золоулавливающие устройства «Циклоны» для очистки дымовых газов.
«Это большое и долгожданное событие, ведь теперь расходы на эксплуатацию теплохозяйства посёлка сократятся, а надёжность энергоснабжения потребителей повысится», – отметил генеральный директор ОАО «ЯЭРК» Александр Дедюхин.
В данный момент к объекту подключено 50 потребителей, сообщает пресс-служба ОАО АК «Якутскэнерго».
Фото: khandyga.ucoz.ru