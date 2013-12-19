Новая модульная котельная запущена в якутском поселке Хандыга

На объекте установлены пять котлов КВм-2,5КБ (Гефест-2,5-95Ш), которые имеют более высокий КПД и меньшую массу по сравнению с моделями, выпускаемыми ранее. Для защиты котлов от образования накипи выполнена двухконтурная система теплоснабжения с установкой пластинчатых теплообменников НН № 113. Кроме того, на каждом котле стоят золоулавливающие устройства «Циклоны» для очистки дымовых газов.