В ЕАО фармацевту "прописали" вернуть 9 миллионов рублей

Posted 19 декабря 2013, 03:21
Published 19 декабря 2013, 03:21
Modified 17 сентября 2022, 12:34
Updated 17 сентября 2022, 12:34
В Еврейской автономной области бывший директор госпредприятия «Фармация» Наталья Рыбинок по решению суда должна вернуть более 9 миллионов рублей. С иском в суд о взыскании ущерба, причинённого преступлением, обратился комитет по управлению государственным имуществом ЕАО.
«Ни ответчица, ни её представитель на заседание суда не явились, хотя о дне и времени были извещены надлежащим образом. Ходатайства о переносе слушания дела либо о приостановлении производства до начала судебного заседания не поступали. Суд, выслушав пояснения представителя истца, изучив материалы гражданского и уголовного дел, пришёл к выводу о законности заявленных требований», — сообщила РИА «Восток-Медиа» представитель суда ЕАО Наталья Трофимова.
29 ноября прошлого года Биробиджанский районный суд ЕАО признал Наталью Рыбинок виновной в злоупотреблении полномочиями. Замещая должность директора «Фармации», она без согласия комитета по управлению госимуществом ЕАО заключала договоры купли-продажи товаров с ООО «Марк-Фарм» и индивидуальным предпринимателем Саватеевой. Ответчик оплачивала поставки за счёт средств унитарного предприятия, в результате чего чистая прибыль предприятия уменьшилась больше чем на 16 миллионов рублей, из которых больше 9 миллионов должны были поступить в областной бюджет.
Суд назначил Рыбинок максимальное наказание — штраф в 200 тысяч рублей.
Вопрос о возмещении причинённого ущерба должен был решаться отдельно — в порядке гражданского судопроизводства. Его размер доказан комплексной судебной экспертизой. По новому решению суда бывший директор «Фармации» должна возместить вред, причинённый преступлением, в размере 9,094 миллиона рублей. Также она обязана заплатить в доход местного бюджета госпошлину — 53,6 тысячи рублей.
Фото: oao-integral.ru