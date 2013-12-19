В ЕАО фармацевту "прописали" вернуть 9 миллионов рублей

29 ноября прошлого года Биробиджанский районный суд ЕАО признал Наталью Рыбинок виновной в злоупотреблении полномочиями. Замещая должность директора «Фармации», она без согласия комитета по управлению госимуществом ЕАО заключала договоры купли-продажи товаров с ООО «Марк-Фарм» и индивидуальным предпринимателем Саватеевой. Ответчик оплачивала поставки за счёт средств унитарного предприятия, в результате чего чистая прибыль предприятия уменьшилась больше чем на 16 миллионов рублей, из которых больше 9 миллионов должны были поступить в областной бюджет.

Суд назначил Рыбинок максимальное наказание — штраф в 200 тысяч рублей.