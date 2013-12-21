Макаровскому руководству указали на недоработки

За 11 месяцев в данные отрасли привлечено около 5 миллионов рублей частных инвестиций и 708 тысяч рублей из бюджета. По программе поддержки и развития малого и среднего предпринимательства пять субъектов малого бизнеса получили финансовую помощь в виде грантов и возмещения части процентной ставки по кредитам.