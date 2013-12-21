Макаровскому руководству указали на недоработки

Posted 20 декабря 2013, 21:34
Published 20 декабря 2013, 21:34
Modified 17 сентября 2022, 12:34
Updated 17 сентября 2022, 12:34
Пять новых объектов торговли введены в эксплуатацию в Макаровском районе в текущем году, два из них - в сельской местности. Это дало шесть рабочих мест, заявил 20 декабря на заседании межведомственной комиссии мэр муниципального образования Андрей Красковский.
Как сообщает РИА «Сахалин-Курилы», всего в округе действуют 70 объектов розничной торговли (56 в городе и 14 в сёлах), 6 предприятий общественного питания на 215 посадочных мест. В сфере торговли работают 240 человек, их средняя заработная плата составляет 22 тысячи рублей, в общественном питании - 28 человек (16 тысяч рублей.).
За 11 месяцев в данные отрасли привлечено около 5 миллионов рублей частных инвестиций и 708 тысяч рублей из бюджета. По программе поддержки и развития малого и среднего предпринимательства пять субъектов малого бизнеса получили финансовую помощь в виде грантов и возмещения части процентной ставки по кредитам.
Для малоимущих слоёв населения открыт социально ориентированный магазин с торговой наценкой не более 15 %, хлеб продаётся по ценам производителя.
К сожалению, отметил Красковский, не удалось выполнить поручение губернатора - не установлены павильоны для торговли продукцией личных подсобных и фермерских хозяйств, приобретённые за счёт средств резервного фонда правительства области. Площадку местные власти подготовили, но асфальтировать её помешала погода. В связи с этим ввод павильонов в эксплуатацию перенесён на первое полугодие следующего года.
На протяжении многих лет в городском округе наблюдается увеличение оборота розничной торговли по всем каналам реализации. По итогам 11 месяцев он составил 804,4 миллиона рублей, к концу года достигнет 940 миллионов рублей.
Министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия области Николай Борисов констатировал невыполнение руководством района по объективным и субъективным причинам двух важных мероприятий, запланированных на этот год: строительство торговых павильонов и современного овощехранилища. Он пожелал впредь более серьёзно относиться к государственным деньгам.
Фото: РИА «Восток-Медиа»