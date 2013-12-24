Из хабаровской полиции лишних людей отсеет практика

В городском управлении ГИБДД 17 амбициозных и полных сил новичков приняли присягу. В торжественной обстановке на глазах родственников и будущих командиров 15 парней и 2 девушки произнесли слова, в которых заложен весь смысл выбранной ими профессии. До этого дня новоиспечённые сотрудники органов внутренних дел 2 месяца изучали теорию, учились обращаться с оружием и лишь по рассказам преподавателей знали о трудовых буднях инспектора.