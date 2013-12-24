Из хабаровской полиции лишних людей отсеет практика

Posted 24 декабря 2013, 03:32
Published 24 декабря 2013, 03:32
Modified 17 сентября 2022, 12:34
Updated 17 сентября 2022, 12:34
В городском управлении ГИБДД 17 амбициозных и полных сил новичков приняли присягу. В торжественной обстановке на глазах родственников и будущих командиров 15 парней и 2 девушки произнесли слова, в которых заложен весь смысл выбранной ими профессии. До этого дня новоиспечённые сотрудники органов внутренних дел 2 месяца изучали теорию, учились обращаться с оружием и лишь по рассказам преподавателей знали о трудовых буднях инспектора.
«Да я в ночь готов пойти, мне без разницы, дебоширов не боюсь. Я выбрал эту профессию, потому что нравится. Служить Родине я начал ещё в армии, а продолжу здесь», — рассказал инспектор управления ГИБДД по городу Хабаровску Роман Измайлов.
Продолжить службу новобранцам предложили на следующий день после присяги. В течение двух месяцев молодые ребята будут считаться стажёрами и на несение службы будут выходить как на занятие.
«Второй период у них будет более практический, где они уже окончательно поймут, куда они попали, сделают правильные выводы о своём выборе. Я думаю, что после стажировки в подразделениях случайно попавших людей здесь не окажется», — поделился куратор группы Александр Антонов.
Торжественную речь или, как её называют сами полицейские, напутствие произнесли ветераны ГАИ. Молодым кадрам они пожелали быть бдительными, не поддаваться соблазну и гордиться выбранной профессией.
Фото: РИА «Восток-Медиа»