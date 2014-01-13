350 дальневосточников полетят на Олимпиаду

Posted 13 января 2014, 02:43
Published 13 января 2014, 02:43
Modified 17 сентября 2022, 12:32
Updated 17 сентября 2022, 12:32
Первая группа из 70 подготовленных центром ВГУЭС волонтёров вылетит в Сочи 19 января. Всего в столицу зимних Олимпийских игр отправятся 350 добровольцев со всего Дальнего Востока.
Как рассказал РИА «Восток-Медиа» директор Центра волонтёров ВГУЭС Владимир Чечко, все волонтёры уже получили график работ. По приезду с ними проведут обучение, выдадут форму и аккредитуют.
Последний сбор волонтёров во Владивостоке пройдёт 17 января в 14:00 в Музейно-выставочном комплексе ВГУЭС. В этот день ректор университета экономики и сервиса Геннадий Лазарев подарит музею факел, который он нёс на эстафете Олимпийского огня.
Программа подготовки олимпийских волонтёров – один из самых масштабных проектов оргкомитета «Сочи-2014». Всего при проведении Игр в Сочи будет задействовано около 25 000 помощников.
Фото: volunteer.vvsu.ru
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