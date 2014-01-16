Большую часть экипажа застрявшего во льдах "Диомида" доставили на берег

Posted 16 января 2014, 06:31
Published 16 января 2014, 06:31
Modified 14 декабря 2023, 16:04
Updated 14 декабря 2023, 16:04
Представители авиакомпании «Восток» считают коммерческой тайной подробности спасательной операции, которая развернулась сегодня в Сахалинском заливе Охотского моря. Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», экипаж вертолёта Ми-8 вылетел с аэродрома Николаевск-на-Амур к застрявшему во льдах в конце декабря прошлого года приморскому судну «Диомид». Он должен был доставить на теплоход оборудование для зимовки, тёплые вещи и провизию, а также забрать на берег большую часть экипажа. В дирекции авиакомпании «Восток» отказались сообщить корреспонденту РИА «Восток-Медиа», чем закончилась спасательная операция.
По информации морского спасательного подцентра «Южно-Сахалинск», борт «Диомида» на вертолёте покинули 13 членов экипажа. Следить за состоянием судна остались двое механиков. Также из Николаевска-на-Амуре прилетел профессиональный охранник. Оставшимся предстоит провести на борту затёртого во льдах судна до середины мая. В это время обычно вскрывается Сахалинский залив.
РИА «Восток-Медиа» передавало, что «Диомид» в конце декабря прошлого года шёл курсом из Магадана во Владивосток. Во время шторма экипаж судна принял решение укрыться от непогоды в водах мелководного Сахалинского залива. Сильные холода ускорили ледостав. Льды перекрыли «Диомиду» выход к чистой воде. Теплоход в буквальном смысле слова вмёрз в акваторию залива.
Фото: radiovesti.ru