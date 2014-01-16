Большую часть экипажа застрявшего во льдах "Диомида" доставили на берег

Представители авиакомпании «Восток» считают коммерческой тайной подробности спасательной операции, которая развернулась сегодня в Сахалинском заливе Охотского моря. Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», экипаж вертолёта Ми-8 вылетел с аэродрома Николаевск-на-Амур к застрявшему во льдах в конце декабря прошлого года приморскому судну «Диомид». Он должен был доставить на теплоход оборудование для зимовки, тёплые вещи и провизию, а также забрать на берег большую часть экипажа. В дирекции авиакомпании «Восток» отказались сообщить корреспонденту РИА «Восток-Медиа», чем закончилась спасательная операция.