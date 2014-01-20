Опухоль Жанны Фриске неоперабельна

Posted 20 января 2014, 10:01
Published 20 января 2014, 10:01
Modified 17 сентября 2022, 12:30
Updated 17 сентября 2022, 12:30
У певицы Жанны Фриске диагностирован рак мозга. Сегодня это официально подтвердила семья артистки. Её гражданский муж заявил, что не хотел бы лишнего внимания к этой теме, и попросил молиться за неё.
Тем временем источник издания LifeNews в окружении певицы сообщил, что у Жанны глиобластома – самый агрессивный вид опухоли мозга. Она уже не операбельна – рак достиг 4-й стадии. При четвёртой степени злокачественного новообразования обычно лечение сводится к поддержке состояния больного – облегчению болей, улучшению качества жизни. Никакие меры, призванные вылечить пациента, на этой стадии уже не помогают.
О болезни Фриске стало известно 15 января, когда видеокамера одного из случайных свидетелей зафиксировала, как она лежит на каталке в аэропорту Шереметьево. До этого, сразу после рождения ребёнка весной 2013 года, она надолго исчезла из публичной жизни.