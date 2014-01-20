Опухоль Жанны Фриске неоперабельна

Тем временем источник издания LifeNews в окружении певицы сообщил, что у Жанны глиобластома – самый агрессивный вид опухоли мозга. Она уже не операбельна – рак достиг 4-й стадии. При четвёртой степени злокачественного новообразования обычно лечение сводится к поддержке состояния больного – облегчению болей, улучшению качества жизни. Никакие меры, призванные вылечить пациента, на этой стадии уже не помогают.