Проблемы и перспективы ипотечного кредитования обсудили эксперты рынка

Posted 22 января 2014, 04:58
Published 22 января 2014, 04:58
Modified 15 декабря 2023, 06:44
Updated 15 декабря 2023, 06:44
Куратор блока «Розничный бизнес» Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России» Андрей Жарский выступил экспертом в онлайн-конференции «Ипотека 2014: перспективы», которая проходит на площадках агентства Bankir.Ru, журнала «Банки и деловой мир», портала 123Credit.ru.
Эксперты рынка обсудили новации, проблемы и перспективы ипотечного кредитования в 2014 году. Были даны персональные рекомендации пользователям, которые задавали вопросы о своей конкретной ситуации.
«Безусловно, ипотечное кредитование останется важным драйвером банковского бизнеса. Этот вид кредитования крайне важен и для экономики в целом. Огромное количество людей улучшает свои жилищные условия с использованием кредитных средств, и, в свою очередь, это влияет на объёмы строительства и занятость смежных отраслей экономики», – подчеркнул директор по развитию, организации продаж и обслуживанию розничного бизнеса Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России» Андрей Жарский.
Ознакомиться с материалами конференции можно, перейдя по ссылке bankir.ru/iconf/32.