Проблемы и перспективы ипотечного кредитования обсудили эксперты рынка

«Безусловно, ипотечное кредитование останется важным драйвером банковского бизнеса. Этот вид кредитования крайне важен и для экономики в целом. Огромное количество людей улучшает свои жилищные условия с использованием кредитных средств, и, в свою очередь, это влияет на объёмы строительства и занятость смежных отраслей экономики», – подчеркнул директор по развитию, организации продаж и обслуживанию розничного бизнеса Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России» Андрей Жарский.