В Таиланде кокосы вымачивают в отбеливателе

«Отбеливатель – штука едкая и токсичная, - сообщает автор репортажа. - Полно историй о том, как люди в Тае травились. Иногда даже стоит налить немного кокосовой воды из такого вымоченного плода на руку, как этот участок кожи краснеет, затем появляется зуд. А отсюда следует вывод, что химические вещества проникают сквозь скорлупу. Надо полагать, особенно хорошо - в совсем молодые кокосы, поскольку их скорлупа ещё не сформирована, она совсем нежная и мягкая».