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Posted 23 января 2014, 07:41

Published 23 января 2014, 07:41

Modified 14 декабря 2023, 16:04

Updated 14 декабря 2023, 16:04

В Таиланде кокосы вымачивают в отбеливателе

23 января 2014, 07:41
Это элемент "предпродажной подготовки" плодов

На портале любителей фруктов и путешествий размещён фоторепортаж туриста из Таиланда. Оказывается, продавцы кокосов в столь популярном у жителей Приморского края месте отдыха придают свежий вид своим продуктам с помощью химического отбеливателя. Ведь вымоченные в осветляющем средстве плоды сохраняют «товарный вид» намного дольше.

«Не советую покупать обточенные белые кокосы, - сообщает блогер Саша Нариньяни. - Они замачиваются в отбеливателе (англ. bleach). Проверено лично, можете поверить. Только вчера покупал у оптовиков в Тае десять кокосов и наблюдал эти жутковатые ванны. Все работники носят резиновые перчатки. Без вымачивания в bleach обточенный кокос, окисляясь, становится бурым за полчаса-час и теряет «товарный вид» в глазах покупателя. Вымоченный — сохраняет первозданную белизну сколь угодно долго, включая долгие экспортные путешествия…»

«Попадает этот сильнейший реагент внутрь кокоса или нет — решать вам, ценою, быть может, своего здоровья», - предостерегает блогер.

На снимках с рынка в городе Чиангмай - оптовая кокосовая лавка. Два тайца обтёсывают кокосы, затем закидывают на 5-10 минут в ванну с отбеливателем. Фасовщик распихивает мокрые и набрякшие кокосы по полиэтиленовым мешкам. Обработанные кокосы остаются белоснежными неделями.

«Отбеливатель – штука едкая и токсичная, - сообщает автор репортажа. - Полно историй о том, как люди в Тае травились. Иногда даже стоит налить немного кокосовой воды из такого вымоченного плода на руку, как этот участок кожи краснеет, затем появляется зуд. А отсюда следует вывод, что химические вещества проникают сквозь скорлупу. Надо полагать, особенно хорошо - в совсем молодые кокосы, поскольку их скорлупа ещё не сформирована, она совсем нежная и мягкая».

Фото: fruitarian.ru, newsland.com

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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