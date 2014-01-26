Договорились о стратегическом сотрудничестве

Posted 26 января 2014, 01:18
Published 26 января 2014, 01:18
Modified 17 сентября 2022, 14:30
Updated 17 сентября 2022, 14:30
Сбербанк России и Министерство экономического развития Российской Федерации заключили Соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ подписали президент, председатель Правления Сбербанка России Герман Греф и министр экономического развития Алексей Улюкаев, сообщает пресс-служба Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России».
Соглашение предусматривает взаимодействие Сбербанка и Минэкономразвития по приоритетным направлениям деятельности министерства, включая приватизацию, отбор инвестиционных проектов для предоставления госгарантий, разработку механизмов государственно-частного партнёрства, участие в программах и проектах экономического развития и в реализации государственных программ во всех клиентских сегментах Сбербанка, поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации.
Документ направлен на создание благоприятных условий для предоставления розничных банковских продуктов и услуг работникам министерства и его подведомственных организаций, включая торговые представительства за рубежом.