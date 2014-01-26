Договорились о стратегическом сотрудничестве

Соглашение предусматривает взаимодействие Сбербанка и Минэкономразвития по приоритетным направлениям деятельности министерства, включая приватизацию, отбор инвестиционных проектов для предоставления госгарантий, разработку механизмов государственно-частного партнёрства, участие в программах и проектах экономического развития и в реализации государственных программ во всех клиентских сегментах Сбербанка, поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации.