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Posted 26 января 2014, 01:18

Published 26 января 2014, 01:18

Modified 17 сентября 2022, 14:30

Updated 17 сентября 2022, 14:30

Договорились о стратегическом сотрудничестве

26 января 2014, 01:18
Сбербанк России и Министерство экономического развития РФ заключили cоглашение

Сбербанк России и Министерство экономического развития Российской Федерации заключили Соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ подписали президент, председатель Правления Сбербанка России Герман Греф и министр экономического развития Алексей Улюкаев, сообщает пресс-служба Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России».

Соглашение предусматривает взаимодействие Сбербанка и Минэкономразвития по приоритетным направлениям деятельности министерства, включая приватизацию, отбор инвестиционных проектов для предоставления госгарантий, разработку механизмов государственно-частного партнёрства, участие в программах и проектах экономического развития и в реализации государственных программ во всех клиентских сегментах Сбербанка, поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации.

Документ направлен на создание благоприятных условий для предоставления розничных банковских продуктов и услуг работникам министерства и его подведомственных организаций, включая торговые представительства за рубежом.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Сбербанк
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