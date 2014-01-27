Приморские работники боятся подарков дороже пяти тысяч рублей

Рекрутинговый ресурс HeadHunter провёл исследование и выяснил, что приморцы боятся подарков дороже 5 тысяч рублей, считая это подкупом. Взять подарок стоимостью в пятьдесят и сто тысяч рублей смог бы только 1 % опрошенных. Подношения от деловых партнёров чаще всего ассоциируются с взяткой у госслужащих, преподавателей, учёных, а также у людей старшего поколения. Однако 56 % опрошенных считают, что в сувенирах, подаренных, например, на Новый год, нет ничего криминального.