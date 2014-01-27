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Posted 27 января 2014, 06:44

Published 27 января 2014, 06:44

Modified 17 сентября 2022, 12:29

Updated 17 сентября 2022, 12:29

Приморские работники боятся подарков дороже пяти тысяч рублей

27 января 2014, 06:44
Большинство отказывается от дорогих сувениров

Рекрутинговый ресурс HeadHunter провёл исследование и выяснил, что приморцы боятся подарков дороже 5 тысяч рублей, считая это подкупом. Взять подарок стоимостью в пятьдесят и сто тысяч рублей смог бы только 1 % опрошенных. Подношения от деловых партнёров чаще всего ассоциируются с взяткой у госслужащих, преподавателей, учёных, а также у людей старшего поколения. Однако 56 % опрошенных считают, что в сувенирах, подаренных, например, на Новый год, нет ничего криминального.

Больше половины респондентов, а именно 64 %, говорят, что откажутся от дорогого презента. Чуть больше четверти опрошенных примут подарок, но после перестанут сотрудничать с дарителем. Только 5 % сказали, что с удовольствием возьмут взятку и выполнят просьбы партнёра, даже если придётся нарушить установленные в организации правила.

Некоторые фирмы и предприятия намеренно отказываются от деловых подарков и вводят соответствующие правила. В подобной практике признались 6 % опрошенных, но 2 % принимают сувениры, даже несмотря на запрет.

Фото: faza96.ru

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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