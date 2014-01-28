Малолетние в Приморье стали меньше грабить и воровать

По словам уполномоченного по правам детей Павла Астахова, «в 2013 году было привлечено к уголовной ответственности 61 тысяча несовершеннолетних, а, скажем, в 2011-м таких было 65 тысяч. Каждый третий ребёнок, совершивший преступление, привлекается к уголовной ответственности, к остальным применяются реабилитационные меры, не связанные с несением уголовной ответственности».