Малолетние в Приморье стали меньше грабить и воровать

Posted 27 января 2014, 22:50
Published 27 января 2014, 22:50
Modified 17 сентября 2022, 12:29
Updated 17 сентября 2022, 12:29
Российские подростки стали совершать меньше преступлений. Сокращается количество малолетних правонарушителей и в Приморском крае, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе главного управления по исполнению наказаний региона.
По словам уполномоченного по правам детей Павла Астахова, «в 2013 году было привлечено к уголовной ответственности 61 тысяча несовершеннолетних, а, скажем, в 2011-м таких было 65 тысяч. Каждый третий ребёнок, совершивший преступление, привлекается к уголовной ответственности, к остальным применяются реабилитационные меры, не связанные с несением уголовной ответственности».
В Приморье количество малолетних преступников также заметно снижается.
Как сообщила пресс-секретарь ГУФСИН Приморья Виктория Завьялова, «по учётам уголовно-исполнительной инспекции края в 2011 году прошло 1270 несовершеннолетних, в 2013 году - 803. В Находкинской воспитательной колонии на 1 января 2011 отбывал наказание 151 человек, на 1 января 2014 года их осталось всего 85».
В беседе с корреспондентом РИА «Восток-Медиа» Завьялова добавила, что «количество несовершеннолетних осуждённых и приговорённых к реальному лишению свободы уменьшается». При этом хватает работы сотрудникам, занимающимся профилактикой подростковой преступности.
Фото: saratovnews.ru