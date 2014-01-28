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Posted 27 января 2014, 22:50

Published 27 января 2014, 22:50

Modified 17 сентября 2022, 12:29

Updated 17 сентября 2022, 12:29

Малолетние в Приморье стали меньше грабить и воровать

27 января 2014, 22:50
Сюжет
Происшествие
Колония во Врангеле наполовину опустела

Российские подростки стали совершать меньше преступлений. Сокращается количество малолетних правонарушителей и в Приморском крае, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе главного управления по исполнению наказаний региона.

По словам уполномоченного по правам детей Павла Астахова, «в 2013 году было привлечено к уголовной ответственности 61 тысяча несовершеннолетних, а, скажем, в 2011-м таких было 65 тысяч. Каждый третий ребёнок, совершивший преступление, привлекается к уголовной ответственности, к остальным применяются реабилитационные меры, не связанные с несением уголовной ответственности».

В Приморье количество малолетних преступников также заметно снижается.

Как сообщила пресс-секретарь ГУФСИН Приморья Виктория Завьялова, «по учётам уголовно-исполнительной инспекции края в 2011 году прошло 1270 несовершеннолетних, в 2013 году - 803. В Находкинской воспитательной колонии на 1 января 2011 отбывал наказание 151 человек, на 1 января 2014 года их осталось всего 85».

В беседе с корреспондентом РИА «Восток-Медиа» Завьялова добавила, что «количество несовершеннолетних осуждённых и приговорённых к реальному лишению свободы уменьшается». При этом хватает работы сотрудникам, занимающимся профилактикой подростковой преступности.

Фото: saratovnews.ru

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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