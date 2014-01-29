Помочь многодетным семьям Приморья собрать детей в школу предлагают депутаты края

«В связи с тем, что в большинстве школ введена единая школьная форма, для многих родителей эта проблема стала ещё более острой, так как затраты на эти цели оказались неподъёмными, – сказано в обращении. – В связи с неразвитостью швейной промышленности в Приморье пошивом формы занимается ограниченное количество частных предприятий в основном в режиме ателье. В г. Владивостоке таких предприятий только два. В результате цены на такие изделия сравнительно высоки. Так, стоимость комплекта (брюки и жилет) на мальчика средних классов варьируется от 1600 рублей до 1970 рублей, комплект для девочки (юбка и жилет) – от 1500 рублей до 1700 рублей, сарафаны – от 850 до 1350 рублей, жакет для девочек – 1350 рублей, пиджак для мальчиков – 1800 рублей (его пошив осуществляет только одно предприятие). Итого максимальная стоимость одного комплекта формы для девочек (юбка, жилет, жакет) составляет 2830 рублей, для мальчиков (брюки, жилет, пиджак) – 3770 рублей. Школьная форма для старшеклассников стоит значительно дороже. В посёлке городского типа Кавалерово школьную форму шьёт на заказ единственное ателье. Комплект формы для девочек старших классов обходится в 2700 рублей. Если добавить к этому стоимость блузок, рубашек и обуви, то расходы возрастают до 8 тысяч рублей на одного ребёнка. Спортивная форма и обувь обходится в среднем в 3 тысячи рублей. Помимо этого необходимо приобрести учебники и канцелярские принадлежности. Не каждая многодетная семья может позволить себе такие расходы. Таким образом, затраты на подготовку одного ребёнка к школе в зависимости от возраста составили в 2013 году от 11 до 21 тысячи рублей».