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Posted 29 января 2014, 05:54

Published 29 января 2014, 05:54

Modified 14 декабря 2023, 16:04

Updated 14 декабря 2023, 16:04

Сахалинцам покажут "Шведскую спичку"

29 января 2014, 05:54
В Год культуры в регионе готовится более 20 крупных мероприятий

В бюджете Сахалинской области на 2014 год власти запланировали на культуру 2,7 миллиарда рублей. Эту цифру озвучила министр культуры региона Ирина Гонюкова на пресс-конференции, посвящённой открытию Года культуры на Сахалине.

По словам министра, сахалинцев и курильчан в этом году ожидают 22 крупных культурных мероприятия. В их числе - традиционный фестиваль военных оркестров, международный кинофорум «Край света», театральный фестиваль «Сахалинская рампа», смотр национальных культур «Содружество - Дальний Восток».

Особый интерес для островных театралов представляет проект национальной театральной премии «Золотая маска» - «Лучшие спектакли в городах России и странах Балтии». Организаторы покажут на главной сцене Сахалина – в Чехов-центре - постановку Никиты Гриншпуна «Шведская спичка» («Театр наций»).

Должны оживить работу в этой сфере и новые гранты. Как рассказала Ирина Гонюкова, безвозмездную субсидию получат победители в четырёх номинациях - лучшее муниципальное образование, учреждение культуры, творческий коллектив и работники культуры. Району-победителю выделят 1 миллион рублей.

Глава регионального Минкульта отметила также, что в прошлом году в области отремонтировали 55 % учреждений культуры, а ежемесячная зарплата работников этой сферы выросла с 25 до 35 тысяч рублей.

Фото: РИА «Восток-Медиа»

#Денис Объедкин#Новости#Культура#Сахалинская область
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