В Анадыре огонь Паралимпиады добудут традиционным для региона способом

Posted 30 января 2014, 01:02
Published 30 января 2014, 01:02
Modified 14 декабря 2023, 16:03
Updated 14 декабря 2023, 16:03
Анадырь активно готовится к встрече эстафеты Паралимпийского огня. Этому посвятило совещание правительство Чукотки, обсудив маршрут и время проведения эстафеты, а также готовность различных служб на время спортивного мероприятия. О культурной программе в рамках встречи Паралимпийского огня рассказала председатель комитета по спорту и туризму Ирина Рябухина.
«На Чукотке эстафета начнётся с церемонии зажжения огня, который будет добыт уникальным, традиционным для нашего региона способом. После этого искру перенесут в лампаду и от нее уже зажгут первый факел. Что касается культурной программы мероприятия, то она будет построена на выступлении чукотско-эскимосского ансамбля «Эргырон». Это даст возможность зрителям не только с Чукотки, но и из других регионов страны оценить разнообразие вокально-хореографического наследия малочисленных народов Крайнего Севера», — отметила она.
Как сообщало РИА «Восток-Медиа», 26 февраля по улицам Анадыря огонь сочинской Паралимпиады пронесут 30 факелоносцев. Одновременно с Чукоткой эстафету проведут Приморский и Хабаровский края, Магаданская область, Республика Саха (Якутия).
Фото: vostokmedia.com