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Posted 30 января 2014, 01:02

Published 30 января 2014, 01:02

Modified 14 декабря 2023, 16:03

Updated 14 декабря 2023, 16:03

В Анадыре огонь Паралимпиады добудут традиционным для региона способом

30 января 2014, 01:02
Сюжет
Спорт
Культурную программу построят на выступлении чукотско-эскимосского ансамбля "Эргырон"

Анадырь активно готовится к встрече эстафеты Паралимпийского огня. Этому посвятило совещание правительство Чукотки, обсудив маршрут и время проведения эстафеты, а также готовность различных служб на время спортивного мероприятия. О культурной программе в рамках встречи Паралимпийского огня рассказала председатель комитета по спорту и туризму Ирина Рябухина.

«На Чукотке эстафета начнётся с церемонии зажжения огня, который будет добыт уникальным, традиционным для нашего региона способом. После этого искру перенесут в лампаду и от нее уже зажгут первый факел. Что касается культурной программы мероприятия, то она будет построена на выступлении чукотско-эскимосского ансамбля «Эргырон». Это даст возможность зрителям не только с Чукотки, но и из других регионов страны оценить разнообразие вокально-хореографического наследия малочисленных народов Крайнего Севера», — отметила она.

Как сообщало РИА «Восток-Медиа», 26 февраля по улицам Анадыря огонь сочинской Паралимпиады пронесут 30 факелоносцев. Одновременно с Чукоткой эстафету проведут Приморский и Хабаровский края, Магаданская область, Республика Саха (Якутия).

Фото: vostokmedia.com

#Денис Объедкин#Новости#Спорт#Чукотка
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