В Анадыре огонь Паралимпиады добудут традиционным для региона способом

«На Чукотке эстафета начнётся с церемонии зажжения огня, который будет добыт уникальным, традиционным для нашего региона способом. После этого искру перенесут в лампаду и от нее уже зажгут первый факел. Что касается культурной программы мероприятия, то она будет построена на выступлении чукотско-эскимосского ансамбля «Эргырон». Это даст возможность зрителям не только с Чукотки, но и из других регионов страны оценить разнообразие вокально-хореографического наследия малочисленных народов Крайнего Севера», — отметила она.