Хабаровчанам преподали урок мобильного фото

Posted 1 февраля 2014, 23:24
Published 1 февраля 2014, 23:24
Modified 17 сентября 2022, 12:27
Updated 17 сентября 2022, 12:27
Около 15 хабаровчан захотели улучшить свои навыки в создании фотографий с помощью телефона. Плюсы и минусы мобильной фотографии им раскрыл профессиональный фотограф Александр Задорожный.
"Телефонная фотография — это вещь, которая уже вытеснила компактные цифровые фотоаппараты, да ещё при этом имеет широкие интернет-возможности, то есть непосредственное донесение фотографии до зрителя", — рассказал организатор мастер-класса.
Слушатели семинара смогли в режиме реального времени посмотреть, как создаются шедевры на экране смартфона, понять, какими программами лучше пользоваться в обработке фото. Александр Задорожный показал своим ученикам образцы, как говорят, "до и после", а также слайды с множеством мобильных фотографий и примеры своих работ.
Конкуренции в новой для фотографов сфере Александр не боится. По его мнению, этим должно заниматься как можно больше людей, чтобы был рост этого увлечения.
Фото: РИА "Восток-Медиа"