Хабаровчанам преподали урок мобильного фото

Слушатели семинара смогли в режиме реального времени посмотреть, как создаются шедевры на экране смартфона, понять, какими программами лучше пользоваться в обработке фото. Александр Задорожный показал своим ученикам образцы, как говорят, "до и после", а также слайды с множеством мобильных фотографий и примеры своих работ.