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Posted 1 февраля 2014, 23:24

Published 1 февраля 2014, 23:24

Modified 17 сентября 2022, 12:27

Updated 17 сентября 2022, 12:27

Хабаровчанам преподали урок мобильного фото

1 февраля 2014, 23:24
Как делать шедевры, не имея профессиональной техники, рассказал Александр Задорожный (фото)

Около 15 хабаровчан захотели улучшить свои навыки в создании фотографий с помощью телефона. Плюсы и минусы мобильной фотографии им раскрыл профессиональный фотограф Александр Задорожный.

"Телефонная фотография — это вещь, которая уже вытеснила компактные цифровые фотоаппараты, да ещё при этом имеет широкие интернет-возможности, то есть непосредственное донесение фотографии до зрителя", — рассказал организатор мастер-класса.

Слушатели семинара смогли в режиме реального времени посмотреть, как создаются шедевры на экране смартфона, понять, какими программами лучше пользоваться в обработке фото. Александр Задорожный показал своим ученикам образцы, как говорят, "до и после", а также слайды с множеством мобильных фотографий и примеры своих работ.

Конкуренции в новой для фотографов сфере Александр не боится. По его мнению, этим должно заниматься как можно больше людей, чтобы был рост этого увлечения.

Фото: РИА "Восток-Медиа"

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Культура
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