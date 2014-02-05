Буянить будет нельзя даже дома

Posted 5 февраля 2014, 05:16
Published 5 февраля 2014, 05:16
Modified 17 сентября 2022, 12:27
Updated 17 сентября 2022, 12:27
В России хотят расширить понятие «Мелкое хулиганство». Если сейчас под него подходит «буйство в общественных местах», то теперь «выступать» будет нельзя и в собственных четырёх стенах, сообщает «Российская газета». Такие поправки в Кодекс об административных правонарушениях предложили законодатели с подачи МВД.
Сейчас под мелким хулиганством понимается слишком шумное, вызывающее поведение на улицах, в автобусах, кинотеатрах, магазинах и кафе. Если же дебошир пьёт и громко ругается дома, то считается, что он находится в личном пространстве, и сделать с ним ничего нельзя.
С введением новых поправок станет возможным призвать к ответу домашних тиранов и неспокойных соседей.
Более подробно мелкое хулиганство трактуется в законопроекте так: «оскорбительное приставание к гражданам, нецензурная брань или другие умышленные действия, выражающие явное неуважение к личности и (или) обществу, нарушающие общественный порядок и (или) спокойствие граждан, а равно сопряжённые с уничтожением или повреждением чужого имущества». Слово «спокойствие» указывает на то, что тревожить теперь нельзя и тех, кто живёт рядом: родных и соседей.
Правонарушение карается штрафом в 500-1000 рублей, однако можно схлопотать арест до 15 суток, либо до 40 часов обязательных работ. Если же дебошир посмеет не подчиниться требованиям власти и прекратить беспорядок, наказание будет ещё серьёзнее. Штраф увеличивается до 1000-2500 рублей, а часы обязательных работ – до пятидесяти.
Начальник пресс-службы УВД Приморья Ирина Сырова рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа», что поправки в КоАП давно назрели. «80 % убийств, многие другие тяжкие преступления совершаются на почве бытового пьянства. Сами по себе дебоширы отвлекают наряды полиции, которые могли бы заниматься более серьёзными делами. Есть во Владивостоке адреса, куда полицейские выезжают по 17 раз за месяц! Часто женщины, инициаторы вызовов, позже отказываются заполнять документы – мол, «муж испугался, успокоился, и ладно». С принятием поправки полицейские смогут эффективно бороться с дебоширами», - пояснила Сырова.
Фото: stop-book.com