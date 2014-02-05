Буянить будет нельзя даже дома

Более подробно мелкое хулиганство трактуется в законопроекте так: «оскорбительное приставание к гражданам, нецензурная брань или другие умышленные действия, выражающие явное неуважение к личности и (или) обществу, нарушающие общественный порядок и (или) спокойствие граждан, а равно сопряжённые с уничтожением или повреждением чужого имущества». Слово «спокойствие» указывает на то, что тревожить теперь нельзя и тех, кто живёт рядом: родных и соседей.