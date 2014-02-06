Поезд между Москвой и Владивостоком выбился из графика

Posted 6 февраля 2014, 07:03
Published 6 февраля 2014, 07:03
Modified 17 сентября 2022, 12:27
Updated 17 сентября 2022, 12:27
Пассажирские поезда, движущиеся между Москвой и Владивостоком, опаздывают к местам назначения. Причина – сход вагонов грузового поезда, который произошёл вчера на Горьковской железной дороге.
Пока ОАО «РЖД» ведёт аварийно-восстановительные работы на перегоне Полой - Поздино, движение ряда пассажирских поездов осуществляется по изменённым маршрутам.
Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в информационно-сервисном центре «РЖД», поезд № 099э, который отправился 30 января из Владивостока и должен сегодня в 11:03 по московскому времени быть на Ярославском вокзале, отстаёт от графика на 13 с половиной часов. «Это время может измениться до прибытия в Москву», - сообщает источник.
Что касается поезда № 100, который движется сегодня через Киров из Москвы во Владивосток, то он опоздал с отправлением от одной из станций на час.
Фото: vyatka.ru