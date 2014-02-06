Поезд между Москвой и Владивостоком выбился из графика

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в информационно-сервисном центре «РЖД», поезд № 099э, который отправился 30 января из Владивостока и должен сегодня в 11:03 по московскому времени быть на Ярославском вокзале, отстаёт от графика на 13 с половиной часов. «Это время может измениться до прибытия в Москву», - сообщает источник.