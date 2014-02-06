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Posted 6 февраля 2014, 07:03

Published 6 февраля 2014, 07:03

Modified 17 сентября 2022, 12:27

Updated 17 сентября 2022, 12:27

Поезд между Москвой и Владивостоком выбился из графика

6 февраля 2014, 07:03
Авария в Кировской области нарушила железнодорожное сообщение

Пассажирские поезда, движущиеся между Москвой и Владивостоком, опаздывают к местам назначения. Причина – сход вагонов грузового поезда, который произошёл вчера на Горьковской железной дороге.

Пока ОАО «РЖД» ведёт аварийно-восстановительные работы на перегоне Полой - Поздино, движение ряда пассажирских поездов осуществляется по изменённым маршрутам.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в информационно-сервисном центре «РЖД», поезд № 099э, который отправился 30 января из Владивостока и должен сегодня в 11:03 по московскому времени быть на Ярославском вокзале, отстаёт от графика на 13 с половиной часов. «Это время может измениться до прибытия в Москву», - сообщает источник.

Что касается поезда № 100, который движется сегодня через Киров из Москвы во Владивосток, то он опоздал с отправлением от одной из станций на час.

Фото: vyatka.ru

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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