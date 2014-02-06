Приморье борется со свиным гриппом

Как пояснила корреспонденту сотрудник пресс-службы администрации Приморья Ксения Гусенцова, «есть приказ департамента здравоохранения, он носит рекомендательный характер. До сих пор считается, что эпидемиологическая ситуация в норме. Однако в последние недели количество заболевших ОРВИ, гриппом и пневмонией увеличивается. Учитывая это, больницы могут самостоятельно ограничивать количество посетителей, которые приходят к пациентам».