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Posted 6 февраля 2014, 03:44

Published 6 февраля 2014, 03:44

Modified 14 декабря 2023, 16:10

Updated 14 декабря 2023, 16:10

Приморье борется со свиным гриппом

6 февраля 2014, 03:44
В больницы края ограничивают доступ посетителей

Во Владивостоке заболеваемость ОРВИ и гриппом выше порогового значения. В больницах региона вводятся ношение марлевых повязок и ограничения на посещение больных. Уже 35 приморцев заболели свиным гриппом. Такие данные приводит краевое управление Роспотребнадзора.

Во Владивостоке заболеваемость простудными заболеваниями оказалась выше порогового значения на 36,67 процента. Причём, как и в целом по Приморью, количество заболевших увеличивается от недели к неделе.

Антиген вируса гриппа А(H1N1)2009 выявлен у 32 жителей Приморья, ещё в трёх случаях возбудителем стал вирус A(H3N2). Эти штаммы известны под общим названием «вирус свиного гриппа». Больницы Приморья переходят на режим ограничений, персонал надевает маски.

Как пояснила корреспонденту сотрудник пресс-службы администрации Приморья Ксения Гусенцова, «есть приказ департамента здравоохранения, он носит рекомендательный характер. До сих пор считается, что эпидемиологическая ситуация в норме. Однако в последние недели количество заболевших ОРВИ, гриппом и пневмонией увеличивается. Учитывая это, больницы могут самостоятельно ограничивать количество посетителей, которые приходят к пациентам».

В прочих регионах Дальнего Востока опасное заболевание также обнаружено. Так, в Приамурье лабораторно подтверждены 3 случая свиного гриппа.

Согласно данным Гарвардской школы общественного здоровья, смертность от свиного гриппа составляет 0,007 % от числа заболевших. Этот показатель ниже, чем у некоторых форм обычного сезонного гриппа.

Фото: bbc.co.uk

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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