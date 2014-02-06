В центре Владивостока закрываются кафе

Кафе-бар «Чайка», с помпой открывшийся всего полтора года назад в старинном двухэтажном особняке на улице Фонтанной, прекратил свою работу. Хотя ещё прошлым летом хозяин кафе известный предприниматель Вадим Дымов делился концепцией и планами относительно заведения, а в июне «Чайка» шумно отпраздновала первый день рождения. По мнению некоторых наблюдателей, заведение так и не смогло найти свою аудиторию.