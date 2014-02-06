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Posted 6 февраля 2014, 07:43

Published 6 февраля 2014, 07:43

Modified 17 сентября 2022, 12:27

Updated 17 сентября 2022, 12:27

В центре Владивостока закрываются кафе

6 февраля 2014, 07:43
"Чайка" и "Пицца Пронто" больше не наливают

На днях в приморской столице закрылись два популярных заведения в самом центре города.

Кафе-бар «Чайка», с помпой открывшийся всего полтора года назад в старинном двухэтажном особняке на улице Фонтанной, прекратил свою работу. Хотя ещё прошлым летом хозяин кафе известный предприниматель Вадим Дымов делился концепцией и планами относительно заведения, а в июне «Чайка» шумно отпраздновала первый день рождения. По мнению некоторых наблюдателей, заведение так и не смогло найти свою аудиторию.

Закрылась и итальянская кафе-пиццерия «Pizza Pronto» на Светланской. В скором времени здесь сменится хозяин и, возможно, полностью поменяется имидж. Владелец объявил о продаже заведения в связи с переездом.

Как рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» основатель Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров Роман Иванищев, четыре года назад молодой ресторатор Антон Агейченко открыл здесь кафе «Финт ушами». Всего год назад он его реформатировал, и в феврале 2013-го здесь открылась пиццерия «Рizza Pronto».

Сейчас заведение продаётся со всем оборудованием. По словам владельца, здесь вполне можно оставить старый формат, но и запустить новый проект тоже уместно.

Фото: dv.resto.ru

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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