В центре Владивостока закрываются кафе

Posted 6 февраля 2014, 07:43
Published 6 февраля 2014, 07:43
Modified 17 сентября 2022, 12:27
Updated 17 сентября 2022, 12:27
На днях в приморской столице закрылись два популярных заведения в самом центре города.
Кафе-бар «Чайка», с помпой открывшийся всего полтора года назад в старинном двухэтажном особняке на улице Фонтанной, прекратил свою работу. Хотя ещё прошлым летом хозяин кафе известный предприниматель Вадим Дымов делился концепцией и планами относительно заведения, а в июне «Чайка» шумно отпраздновала первый день рождения. По мнению некоторых наблюдателей, заведение так и не смогло найти свою аудиторию.
Закрылась и итальянская кафе-пиццерия «Pizza Pronto» на Светланской. В скором времени здесь сменится хозяин и, возможно, полностью поменяется имидж. Владелец объявил о продаже заведения в связи с переездом.
Как рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» основатель Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров Роман Иванищев, четыре года назад молодой ресторатор Антон Агейченко открыл здесь кафе «Финт ушами». Всего год назад он его реформатировал, и в феврале 2013-го здесь открылась пиццерия «Рizza Pronto».
Сейчас заведение продаётся со всем оборудованием. По словам владельца, здесь вполне можно оставить старый формат, но и запустить новый проект тоже уместно.
Фото: dv.resto.ru