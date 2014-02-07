Пенсионерка наехала "Тойотой" на девочку

На пешеходном переходе в Первореченском районе Владивостока произошла авария. 65-летняя водитель машины Toyota Vista не успела затормозить, когда под колеса иномарки выскочила девочка. Как отмечают в ГИБДД города, в это время действовал запрещающий сигнал светофора.