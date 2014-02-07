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Posted 7 февраля 2014, 01:05

Published 7 февраля 2014, 01:05

Modified 17 сентября 2022, 12:27

Updated 17 сентября 2022, 12:27

Пенсионерка наехала "Тойотой" на девочку

7 февраля 2014, 01:05
Сюжет
Происшествие
Ребенок перебегал дорогу на красный свет

На пешеходном переходе в Первореченском районе Владивостока произошла авария. 65-летняя водитель машины Toyota Vista не успела затормозить, когда под колеса иномарки выскочила девочка. Как отмечают в ГИБДД города, в это время действовал запрещающий сигнал светофора.

На место ЧП прибыла «скорая», но госпитализация не понадобилась: с ушибами колен ребёнок будет лечиться дома.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

В этом году на приморских дорогах погибли уже двое детей, травмы получили ещё 26.

Фото: 25.mvd.ru

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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