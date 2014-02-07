Пенсионерка наехала "Тойотой" на девочку

Posted 7 февраля 2014, 01:05
Published 7 февраля 2014, 01:05
Modified 17 сентября 2022, 12:27
Updated 17 сентября 2022, 12:27
На пешеходном переходе в Первореченском районе Владивостока произошла авария. 65-летняя водитель машины Toyota Vista не успела затормозить, когда под колеса иномарки выскочила девочка. Как отмечают в ГИБДД города, в это время действовал запрещающий сигнал светофора.
На место ЧП прибыла «скорая», но госпитализация не понадобилась: с ушибами колен ребёнок будет лечиться дома.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.
В этом году на приморских дорогах погибли уже двое детей, травмы получили ещё 26.
Фото: 25.mvd.ru