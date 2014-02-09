Хабаровские спортсмены попробовали на прочность снежные брустверы

Posted 9 февраля 2014, 04:04
Published 9 февраля 2014, 04:04
Modified 17 сентября 2022, 12:27
Updated 17 сентября 2022, 12:27
На льду Кировского затона в очередной раз собрались участники из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Благовещенска. Для прохождения ледовой трассы участники переобули свои автомобили в шипованную резину.
На старт выстраивались по шесть автомобилей, но не все смогли преодолеть трассу до конца. Так, на первом заезде из круга на снежный бруствер вылетел хабаровчанин Вячеслав Межницкий. После того, как его автомобиль вытащили из импровизированного ограждения, пилот продолжил своё участие в гонке.
По словам участников, одно из главных преимуществ ледового заезда — это перерывы: через каждые три заезда трасса тщательно очищается спецтехникой. Для пилотов это время на проверку автомобиля. Замена шин, доливка масла производится на глазах у зрителей. Самые любопытные пытаются даже в чём-то помочь гонщикам.
Этот этап, победа в котором досталась хабаровчанину Роману Шабалину, стал пятым в серии трековых заездов, но количество зрителей с каждым разом только увеличивается. Хабаровчане приезжают не только посмотреть на соревнования, но и отдохнуть на природе, обосновавшись для лучшей видимости на ближайших возвышенностях.
Фото: РИА «Восток-Медиа»