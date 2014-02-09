Хабаровские спортсмены попробовали на прочность снежные брустверы

На старт выстраивались по шесть автомобилей, но не все смогли преодолеть трассу до конца. Так, на первом заезде из круга на снежный бруствер вылетел хабаровчанин Вячеслав Межницкий. После того, как его автомобиль вытащили из импровизированного ограждения, пилот продолжил своё участие в гонке.