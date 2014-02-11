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Posted 11 февраля 2014, 05:46

Published 11 февраля 2014, 05:46

Modified 17 сентября 2022, 12:25

Updated 17 сентября 2022, 12:25

Трасса на острове Русский разрушается

11 февраля 2014, 05:46
Восстановительные работы пока не ведутся

Насыпь автомобильной дороги на острове Русском частично размыта. Глубокие промоины образовались перед поворотным кругом, в 30 метрах от моста через залив Босфор Восточный. Высота крутой насыпи в этом месте составляет около 5 метров. Промоины подступают к самому асфальтовому полотну дороги и тянутся вдоль всего склона.

Корреспондент РИА «Восток-Медиа» не увидел там рабочих, занятых восстановительными работами.

Похожая ситуация сложилась в июне 2012 года, когда сначала размыло, а потом и вовсе смыло новую трассу в районе бухты Тихая. Дорога строилась специально к саммиту АТЭС. Участок трассы, где произошло обрушение, стоил около 29 миллиардов рублей. Рухнула габионная стена высотой 30 метров. Под завалом оказались гаражи и пляж. Тогда никто из людей не пострадал.

Фото: РИА «Восток-Медиа»

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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