Трасса на острове Русский разрушается

Posted 11 февраля 2014, 05:46
Published 11 февраля 2014, 05:46
Modified 17 сентября 2022, 12:25
Updated 17 сентября 2022, 12:25
Насыпь автомобильной дороги на острове Русском частично размыта. Глубокие промоины образовались перед поворотным кругом, в 30 метрах от моста через залив Босфор Восточный. Высота крутой насыпи в этом месте составляет около 5 метров. Промоины подступают к самому асфальтовому полотну дороги и тянутся вдоль всего склона.
Корреспондент РИА «Восток-Медиа» не увидел там рабочих, занятых восстановительными работами.
Похожая ситуация сложилась в июне 2012 года, когда сначала размыло, а потом и вовсе смыло новую трассу в районе бухты Тихая. Дорога строилась специально к саммиту АТЭС. Участок трассы, где произошло обрушение, стоил около 29 миллиардов рублей. Рухнула габионная стена высотой 30 метров. Под завалом оказались гаражи и пляж. Тогда никто из людей не пострадал.
Фото: РИА «Восток-Медиа»