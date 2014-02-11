Трасса на острове Русский разрушается

Похожая ситуация сложилась в июне 2012 года, когда сначала размыло, а потом и вовсе смыло новую трассу в районе бухты Тихая. Дорога строилась специально к саммиту АТЭС. Участок трассы, где произошло обрушение, стоил около 29 миллиардов рублей. Рухнула габионная стена высотой 30 метров. Под завалом оказались гаражи и пляж. Тогда никто из людей не пострадал.