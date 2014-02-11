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Posted 11 февраля 2014, 04:36

Published 11 февраля 2014, 04:36

Modified 17 сентября 2022, 12:25

Updated 17 сентября 2022, 12:25

Треть приморцев счастливы на своей работе

11 февраля 2014, 04:36
Самыми довольными оказались руководители, ученые и турагенты

Служба исследований рекрутингового портала HeadHunter в конце января провела исследование и выяснила, что в Приморье только треть работников довольны и счастливы на своём рабочем месте. В удовлетворении своим трудом признались топ-менеджеры, работники научной сферы и туристического бизнеса. А самыми несчастными оказались рекламисты и PR-менеджеры.

В большинстве случаев сотрудники компаний в Приморье выделяют в качестве компонентов «рабочего» счастья свои обязанности, отношения с коллегами и с собственной реализацией. 44 % опрошенных переполняет радость от высокой зарплаты, 41 % респондентов счастливы от того, что занимаются ответственным делом.

Огорчает приморцев отсутствие карьерного роста (56 %) и низкая оплата труда (55 %). Кроме того, работники не довольны бесполезностью своего труда, плохими отношениями в коллективе и с начальством.

Подобное исследование портал проводил и в 2010 году. С того времени мало что изменилось, хотя довольных стало на два процента больше. Однако треть «счастливчиков» готова поменять свою любимую работу на более высокооплачиваемую. В сравнении с исследованием 2010 года доля заинтересованных в доходе людей возросла на 8 %.

Фото: allatv777.ru

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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