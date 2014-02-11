Треть приморцев счастливы на своей работе

Подобное исследование портал проводил и в 2010 году. С того времени мало что изменилось, хотя довольных стало на два процента больше. Однако треть «счастливчиков» готова поменять свою любимую работу на более высокооплачиваемую. В сравнении с исследованием 2010 года доля заинтересованных в доходе людей возросла на 8 %.