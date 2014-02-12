Девушка из Владивостока может стать "Мисс России"

Posted 12 февраля 2014, 03:41
Published 12 февраля 2014, 03:41
Modified 17 сентября 2022, 12:25
Updated 17 сентября 2022, 12:25
22-летняя красавица из Владивостока борется за корону «Мисс России». Во вторник на официальном сайте конкурса появились фотографии 50 самых красивых девушек страны.
По итогам интернет-голосования, которое продлится до конца февраля, в финал пройдут двадцать претенденток. 1 марта девушки примут участие в финале конкурса. Победительница получит сто тысяч долларов, корону из белого золота и возможность представлять Россию в конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».
На сайте конкурса «Мисс Россия» теперь красуется и фотография выпускницы ДВФУ Оксаны Чижовой. Девушка в 2012 году получила титул «Вице-мисс Приморья», а в 2014-м может стать главной красавицей всей страны. Единственная представительница Дальнего Востока прошла кастинг, в котором участвовали более 60 тысяч девушек. В своей анкете Оксана признаётся в любви своему городу, рассказывает о хобби и целях на ближайшее будущее. Девушка мечтает о крепкой семье и своём бизнесе – салоне красоты или ресторане.
Фото: missrussia.ru, vk.com