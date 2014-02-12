Девушка из Владивостока может стать "Мисс России"

На сайте конкурса «Мисс Россия» теперь красуется и фотография выпускницы ДВФУ Оксаны Чижовой. Девушка в 2012 году получила титул «Вице-мисс Приморья», а в 2014-м может стать главной красавицей всей страны. Единственная представительница Дальнего Востока прошла кастинг, в котором участвовали более 60 тысяч девушек. В своей анкете Оксана признаётся в любви своему городу, рассказывает о хобби и целях на ближайшее будущее. Девушка мечтает о крепкой семье и своём бизнесе – салоне красоты или ресторане.