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Posted 12 февраля 2014, 03:41

Published 12 февраля 2014, 03:41

Modified 17 сентября 2022, 12:25

Updated 17 сентября 2022, 12:25

Девушка из Владивостока может стать "Мисс России"

12 февраля 2014, 03:41
Оксана Чижова вошла в число самых красивых девушек страны

22-летняя красавица из Владивостока борется за корону «Мисс России». Во вторник на официальном сайте конкурса появились фотографии 50 самых красивых девушек страны.

По итогам интернет-голосования, которое продлится до конца февраля, в финал пройдут двадцать претенденток. 1 марта девушки примут участие в финале конкурса. Победительница получит сто тысяч долларов, корону из белого золота и возможность представлять Россию в конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».

На сайте конкурса «Мисс Россия» теперь красуется и фотография выпускницы ДВФУ Оксаны Чижовой. Девушка в 2012 году получила титул «Вице-мисс Приморья», а в 2014-м может стать главной красавицей всей страны. Единственная представительница Дальнего Востока прошла кастинг, в котором участвовали более 60 тысяч девушек. В своей анкете Оксана признаётся в любви своему городу, рассказывает о хобби и целях на ближайшее будущее. Девушка мечтает о крепкой семье и своём бизнесе – салоне красоты или ресторане.

Фото: missrussia.ru, vk.com

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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