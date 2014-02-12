vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 12 февраля 2014, 03:35

Published 12 февраля 2014, 03:35

Modified 17 сентября 2022, 12:25

Updated 17 сентября 2022, 12:25

Попытка проскочить на "красный" отправила хабаровчанина в больницу

12 февраля 2014, 03:35
Сюжет
Происшествие
Его пассажира тоже увезла бригада скорой помощи (фото)

На перекрёстке Уссурийского бульвара и улицы Дикопольцева в аварию попали сразу три автомобиля. По мнению водителей, инициатором ДТП стал водитель Toyota Cresta. Он двигался по Дикопольцева с улицы Ленина. По неизвестной причине молодой человек решил проскочить перекрёсток на запрещающий сигнал светофора.

Попытка оказалась тщетной — первым под удар несущейся иномарки попал Subaru Forester. «Паркетник» ехал на зелёный сигнал по Уссурийскому бульвару в сторону городских прудов. Второй преградой оказался бетонный отбойник.

Остановился неуправляемый автомобиль только после столкновения с Toyota Harrier. Как рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» водитель последнего, он стоял на перекрёстке, ожидая разрешающего сигнала светофора. Мужчина даже не понял, каким именно местом его задела Cresta.

К месту аварии пришлось вызывать не только инспекторов ГИБДД, но и карету скорой помощи. Медики понадобились водителю и пассажиру седана. Парней доставили в краевую больницу № 2 с травмами головы и ушибами грудной клетки. На вид молодым людям было около 25 лет. В руках инспекторов ГИБДД, прибывших на место столкновения, из документов на Toyota Cresta оказалась только страховка. Где остальные, они пока не установили.

Фото: РИА «Восток-Медиа»

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Происшествие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика