Попытка проскочить на "красный" отправила хабаровчанина в больницу

К месту аварии пришлось вызывать не только инспекторов ГИБДД, но и карету скорой помощи. Медики понадобились водителю и пассажиру седана. Парней доставили в краевую больницу № 2 с травмами головы и ушибами грудной клетки. На вид молодым людям было около 25 лет. В руках инспекторов ГИБДД, прибывших на место столкновения, из документов на Toyota Cresta оказалась только страховка. Где остальные, они пока не установили.