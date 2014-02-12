Попытка проскочить на "красный" отправила хабаровчанина в больницу

Posted 12 февраля 2014, 03:35
Published 12 февраля 2014, 03:35
Modified 17 сентября 2022, 12:25
Updated 17 сентября 2022, 12:25
На перекрёстке Уссурийского бульвара и улицы Дикопольцева в аварию попали сразу три автомобиля. По мнению водителей, инициатором ДТП стал водитель Toyota Cresta. Он двигался по Дикопольцева с улицы Ленина. По неизвестной причине молодой человек решил проскочить перекрёсток на запрещающий сигнал светофора.
Попытка оказалась тщетной — первым под удар несущейся иномарки попал Subaru Forester. «Паркетник» ехал на зелёный сигнал по Уссурийскому бульвару в сторону городских прудов. Второй преградой оказался бетонный отбойник.
Остановился неуправляемый автомобиль только после столкновения с Toyota Harrier. Как рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» водитель последнего, он стоял на перекрёстке, ожидая разрешающего сигнала светофора. Мужчина даже не понял, каким именно местом его задела Cresta.
К месту аварии пришлось вызывать не только инспекторов ГИБДД, но и карету скорой помощи. Медики понадобились водителю и пассажиру седана. Парней доставили в краевую больницу № 2 с травмами головы и ушибами грудной клетки. На вид молодым людям было около 25 лет. В руках инспекторов ГИБДД, прибывших на место столкновения, из документов на Toyota Cresta оказалась только страховка. Где остальные, они пока не установили.
Фото: РИА «Восток-Медиа»