Сахалинским стрелком займутся хабаровские следователи

Делом Степана Комарова, который 9 февраля расстрелял людей в южносахалинском храме, займутся теперь сотрудники следственного управления СК РФ по Дальневосточному федеральному округу. Об этом корреспонденту РИА «Восток-Медиа» сообщила сегодня представитель областного управления Наталья Махонина.