Сахалинским стрелком займутся хабаровские следователи

Posted 13 февраля 2014, 03:00
Published 13 февраля 2014, 03:00
Modified 17 сентября 2022, 12:25
Updated 17 сентября 2022, 12:25
Делом Степана Комарова, который 9 февраля расстрелял людей в южносахалинском храме, займутся теперь сотрудники следственного управления СК РФ по Дальневосточному федеральному округу. Об этом корреспонденту РИА «Восток-Медиа» сообщила сегодня представитель областного управления Наталья Махонина.
Соответствующее постановление подписал заместитель председателя СК России. В ведомстве объясняют это решение большим общественным резонансом вокруг трагедии.
По словам Махониной, уголовного дела в настоящее время у сахалинских следователей уже нет.
Фото: РИА «Восток-Медиа»