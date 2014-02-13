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Posted 13 февраля 2014, 03:00

Published 13 февраля 2014, 03:00

Modified 17 сентября 2022, 12:25

Updated 17 сентября 2022, 12:25

Сахалинским стрелком займутся хабаровские следователи

13 февраля 2014, 03:00
Сюжет
Происшествие
Руководство СК России приняло такое решение в связи с резонансом вокруг трагедии

Делом Степана Комарова, который 9 февраля расстрелял людей в южносахалинском храме, займутся теперь сотрудники следственного управления СК РФ по Дальневосточному федеральному округу. Об этом корреспонденту РИА «Восток-Медиа» сообщила сегодня представитель областного управления Наталья Махонина.

Соответствующее постановление подписал заместитель председателя СК России. В ведомстве объясняют это решение большим общественным резонансом вокруг трагедии.

По словам Махониной, уголовного дела в настоящее время у сахалинских следователей уже нет.

Где сейчас содержится бывший морпех и охранник Комаров, следователи не комментируют.

Фото: РИА «Восток-Медиа»

#Денис Объедкин#Новости#Сахалинская область#Происшествие
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