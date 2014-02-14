На Камчатке завершают строительство трехкилометрового моста

Posted 14 февраля 2014, 06:35
Published 14 февраля 2014, 06:35
Modified 17 сентября 2022, 12:25
Updated 17 сентября 2022, 12:25
В посёлке Ключи Камчатского края завершается строительство моста. Общая протяжённость участка составляет почти 3 километра. Его возведение началось в сентябре 2012 года, а сдача запланирована на ноябрь текущего. Стоимость проекта оценивается в 2 миллиарда 100 миллионов рублей.
«На сегодня в протоке Заводская забетонированы две опоры и смонтирован один металлический пролёт. Это самый короткий мост — его длина составляет 34 метра. Второй по протяжённости переход через реку Протока (Старая Камчатка), опирающийся на восемь опор и имеющий семь пролётных строений, протянулся на 232,3 метра», — сообщили корреспонденту ИА «Кам 24» в пресс-службе правительства региона.
Также готов самый длинный переход через реку Камчатка. Его расстояние от одного конца до другого равно 298,4 метра. В нём 9 опор и 9 пролётов. Высота моста над уровнем рек 3,5 метра. Также предусмотрен тротуар метровой ширины. Из Ключей к мосту будут подходить трёхкилометровые подъезды. Часть поселковых дорог будет заасфальтирована, кроме того, на них установят уличное освещение.
В правительстве добавили, что в этом году начнётся реконструкция моста через реку Кирганик недалеко от Милькова, а также продолжится ремонт участка дороги в районе 249-260-го км данной трассы.
Фото: kamchatka.gov.ru