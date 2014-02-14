На Камчатке завершают строительство трехкилометрового моста

Также готов самый длинный переход через реку Камчатка. Его расстояние от одного конца до другого равно 298,4 метра. В нём 9 опор и 9 пролётов. Высота моста над уровнем рек 3,5 метра. Также предусмотрен тротуар метровой ширины. Из Ключей к мосту будут подходить трёхкилометровые подъезды. Часть поселковых дорог будет заасфальтирована, кроме того, на них установят уличное освещение.