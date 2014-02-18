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Posted 18 февраля 2014, 00:22

Published 18 февраля 2014, 00:22

Modified 15 декабря 2023, 06:48

Updated 15 декабря 2023, 06:48

Больных во Владивостоке тщательно "отфильтруют"

18 февраля 2014, 00:22
Сложная ситуация с гриппом обеспокоила чиновников мэрии

Во Владивостоке прошло заседание противоэпидемической комиссии. Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в приморском управлении Роспотребнадзора, предприятиям города поручено пристально следить за дезинфекцией, гигиеной сотрудников, соблюдать температурный режим. Непривитых против гриппа рекомендуется отстранить от работы при малейших признаках заболевания. Борьба с заразой будет вестись также в общественном транспорте, учреждениях культуры и спорта.

Особое внимание уделено детсадам и школам. Детей поручено обязательно осматривать по утрам и не допускать заболевших на учебу – так называемый утренний фильтр. Школам запретили водить детей в течение дня из класса в класс. Если же количество больных превысит 20-30 процентов, то будут временно закрываться группы и даже школы или детские сады полностью. Отменяются массовые спортивные, культурные и развлекательные мероприятия.

«Повышенную готовность» рекомендовали больницам. Мэрия также должна обеспечить кампанию по пропаганде средств и методов защиты от гриппа.

Как сообщало ранее РИА «Восток-Медиа», приморской столице грозит эпидемия гриппа. Заболеваемость превысила пороговое значение почти на 35 процентов. Роспотребнадзор расценивает эпидситуацию в городе как неблагополучную.

Фото: komionline.ru

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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