Больных во Владивостоке тщательно "отфильтруют"

Особое внимание уделено детсадам и школам. Детей поручено обязательно осматривать по утрам и не допускать заболевших на учебу – так называемый утренний фильтр. Школам запретили водить детей в течение дня из класса в класс. Если же количество больных превысит 20-30 процентов, то будут временно закрываться группы и даже школы или детские сады полностью. Отменяются массовые спортивные, культурные и развлекательные мероприятия.