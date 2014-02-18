Проверить все детали баланса можно без дополнительных усилий

«Новая версия разработана с учётом пожеланий клиентов к внешнему виду и содержанию детализации. Основным и наиболее важным для клиента изменением мы считаем написание названий услуг, тарифных планов и сервисов простым, понятным для каждого клиента языком без использования технических терминов и сокращений», – комментирует директор по цифровым коммуникациям с клиентами ОАО «ВымпелКом» Александр Пятигорский. «Обновлённый логический и визуальный дизайн детализации летом этого года будет доступен в формате PDF. Наших клиентов ждёт ряд доработок, направленных на облегчение восприятия информации и значительное упрощение обслуживания», – продолжает Александр Пятигорский.