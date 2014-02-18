Проверить все детали баланса можно без дополнительных усилий

Posted 17 февраля 2014, 23:11
Published 17 февраля 2014, 23:11
Modified 17 сентября 2022, 14:30
Updated 17 сентября 2022, 14:30
ОАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») предлагает клиентам предоплатной системы расчётов воспользоваться новой версией онлайн-детализации.
Онлайн-детализация предназначена для оперативного контроля финансовой информации счёта абонентов и позволяет проверить и проанализировать все необходимые детали баланса за последние 6 месяцев без дополнительных усилий. Онлайн-детализация доступна в личном кабинете по адресу: my.beeline.ru
«Новая версия разработана с учётом пожеланий клиентов к внешнему виду и содержанию детализации. Основным и наиболее важным для клиента изменением мы считаем написание названий услуг, тарифных планов и сервисов простым, понятным для каждого клиента языком без использования технических терминов и сокращений», – комментирует директор по цифровым коммуникациям с клиентами ОАО «ВымпелКом» Александр Пятигорский. «Обновлённый логический и визуальный дизайн детализации летом этого года будет доступен в формате PDF. Наших клиентов ждёт ряд доработок, направленных на облегчение восприятия информации и значительное упрощение обслуживания», – продолжает Александр Пятигорский.
Основные функциональные возможности онлайн-детализации:
• Состояние основного баланса (расходы и пополнения)
• Состояние баланса по бонусным начислениям, в том числе и по программе «Счастливое время»
• Детализация оказанных услуг с учётом структуры и истории действий абонента, в том числе в виде графиков.
Онлайн-версия детализации является дополнительной возможностью проверки финансовой информации наряду с уже существующими способами: запрос детализации из личного кабинета на личную электронную почту и SMS-запрос на номер 1401.