В Приморье трехлетний мальчик упал в горячий шлак

Posted 18 февраля 2014, 00:00
Published 18 февраля 2014, 00:00
Modified 17 сентября 2022, 12:25
Updated 17 сентября 2022, 12:25
Спасские полицейские проводят поверку несчастного случая с трёхлетним ребёнком. Мальчик упал в неогороженную яму с горячим шлаком и получил ожоги.
В дежурную часть МВД Спасского района Приморья обратилась жительница села Зеленодольского. Женщина сообщила о несчастном случае, который случился с её сыном. Ребёнок играл на детской площадке возле дома, немного отошел от неё и упал в яму, куда кочегары накануне высыпали горячий шлак.
Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что яма, расположенная возле детской площадки, не огорожена. Мальчик с ожогами конечностей был госпитализирован в реанимацию. По сообщению пресс-службы спасского МВД, в отношении кочегаров проводится проверка, после которой будет вынесено процессуальное решение.
Фото: пресс-служба МВД «Спасский»