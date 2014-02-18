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Posted 18 февраля 2014, 00:00

Published 18 февраля 2014, 00:00

Modified 17 сентября 2022, 12:25

Updated 17 сентября 2022, 12:25

В Приморье трехлетний мальчик упал в горячий шлак

18 февраля 2014, 00:00
Сюжет
Происшествие
Неогороженная яма находилась возле детской площадки

Спасские полицейские проводят поверку несчастного случая с трёхлетним ребёнком. Мальчик упал в неогороженную яму с горячим шлаком и получил ожоги.

В дежурную часть МВД Спасского района Приморья обратилась жительница села Зеленодольского. Женщина сообщила о несчастном случае, который случился с её сыном. Ребёнок играл на детской площадке возле дома, немного отошел от неё и упал в яму, куда кочегары накануне высыпали горячий шлак.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что яма, расположенная возле детской площадки, не огорожена. Мальчик с ожогами конечностей был госпитализирован в реанимацию. По сообщению пресс-службы спасского МВД, в отношении кочегаров проводится проверка, после которой будет вынесено процессуальное решение.

Фото: пресс-служба МВД «Спасский»

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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