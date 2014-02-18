В Приморье трехлетний мальчик упал в горячий шлак

В дежурную часть МВД Спасского района Приморья обратилась жительница села Зеленодольского. Женщина сообщила о несчастном случае, который случился с её сыном. Ребёнок играл на детской площадке возле дома, немного отошел от неё и упал в яму, куда кочегары накануне высыпали горячий шлак.