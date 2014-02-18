Власти обещают нормальные условия для жизни и учебы на острове Русском

«Вопрос строительства водовода на остров Русский остро интересует депутатов, – подчеркнул заместитель председателя комитета по экономической политике и собственности Юрий Денисенко. – Это связано с работой Дальневосточного федерального университета. В дальнейшем депутаты будут держать этот вопрос на контроле. Мы надеемся, что в начале следующего года водовод будет проложен, и в ДВФУ появятся нормальные условия для жизни и учёбы».