Власти обещают нормальные условия для жизни и учебы на острове Русском

Posted 18 февраля 2014, 08:10
Published 18 февраля 2014, 08:10
Modified 17 сентября 2022, 12:25
Updated 17 сентября 2022, 12:25
Проблема снабжения питьевой водой студгородка ДВФУ на острове будет решена во втором квартале 2015 года, после завершения строительства трубопровода. В этом членов комитета по экономической политике и собственности Законодательного Собрания Приморья заверил директор краевого департамента градостроительства Олег Ежов.
Депутатам была представлена информация об исполнении департаментом градостроительства бюджетных обязательств за прошлый год. В частности, речь шла о строительстве водовода от Пушкинской депрессии на Русский остров. Он должен снабжать водой студгородок Дальневосточного федерального университета. Пока же в ДВФУ вынуждены использовать опреснённую морскую воду.
Для окончания строительства водовода в декабре 2013 года были выделены средства федерального бюджета. По словам главы департамента, из 1 миллиарда 692 миллионов 100 тысяч рублей удалось использовать 770 миллионов. Остаток средств планируется освоить в этом году.
«В проекте произошли достаточно серьёзные изменения, – заметил чиновник. – Мы вынуждены полностью менять трассировку, отодвигая водовод от газопровода, идущего на остров Русский. Водовод будет проложен по дну Уссурийского залива в 2014 году».
Сейчас на Русском острове, по словам чиновника, оперативно строится 4 резервуара на 20 тысяч кубометров, которые позволят иметь 4-5-дневный запас пресной воды.
«Вопрос строительства водовода на остров Русский остро интересует депутатов, – подчеркнул заместитель председателя комитета по экономической политике и собственности Юрий Денисенко. – Это связано с работой Дальневосточного федерального университета. В дальнейшем депутаты будут держать этот вопрос на контроле. Мы надеемся, что в начале следующего года водовод будет проложен, и в ДВФУ появятся нормальные условия для жизни и учёбы».