"Единая сеть офисных и мобильных" стала шире

Обычно при звонках с мобильного телефона в свой офис сотрудник набирает общий номер — дозванивается через секретаря или автоответчик. Это долго, неудобно и дорого. С услугой «Единая сеть офисных и мобильных» пользователь может звонить с мобильного телефона «Билайн» на короткий номер офисного стационарного телефона без набора 10-значного номера. При таком виде связи, кроме удобства дозвона, следует отметить и экономическую выгоду для компаний. За счёт оптимальной маршрутизации звонков тарификация происходит по льготной стоимости (в том числе при звонках коллегам в другие регионы), что позволяет достичь до 30 % экономии.