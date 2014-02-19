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Posted 18 февраля 2014, 23:48

Published 18 февраля 2014, 23:48

Modified 17 сентября 2022, 14:30

Updated 17 сентября 2022, 14:30

"Единая сеть офисных и мобильных" стала шире

18 февраля 2014, 23:48
Сюжет
Пресс-релизы
"Билайн" Бизнес укрепил лидерство в FMC 128 городов

ОАО «ВымпелКом» («Билайн» Бизнес) сообщает об очередном расширении географии предоставления конвергентной услуги «Единая сеть офисных и мобильных» (FMC).

В 2014 году услуга была запущена в 37 новых городах: Новомосковск, Орёл, Павловск, Мурманск, Сегежа, Алатырь, Арзамас, Балахна, Бугуруслан, Выкса, Гай, Городец, Дзержинск, Заволжье, Канаш, Кстово, Шумерля, Армавир, Геленджик, Сочи, Таганрог, Березовский, Верхняя Пышма, Нижневартовск, Первоуральск, Серов, Арсеньев, Артём, Белогорск, Дальнереченск, Зея, Находка, Райчихинск, Свободный, Тында, Уссурийск, Шимановск.

Таким образом, общий охват предоставления услуги «Единая сеть офисных и мобильных» от «Билайн» Бизнес составляет 128 населённых пунктов.

Благодаря возможности объединять филиалы и головные офисы компаний в единую корпоративную телефонную сеть, данное решение особенно востребовано среди клиентов, имеющих распределённую филиальную сеть на территории Российской Федерации: банковский сектор, производственные предприятия, сфера гостиничного бизнеса, объекты коммерческой недвижимости (бизнес-центры, офисные здания) и т. д.

Обычно при звонках с мобильного телефона в свой офис сотрудник набирает общий номер — дозванивается через секретаря или автоответчик. Это долго, неудобно и дорого. С услугой «Единая сеть офисных и мобильных» пользователь может звонить с мобильного телефона «Билайн» на короткий номер офисного стационарного телефона без набора 10-значного номера. При таком виде связи, кроме удобства дозвона, следует отметить и экономическую выгоду для компаний. За счёт оптимальной маршрутизации звонков тарификация происходит по льготной стоимости (в том числе при звонках коллегам в другие регионы), что позволяет достичь до 30 % экономии.

«Сегодня решение FMC, предоставляемое «Билайн» Бизнес, является уникальным на корпоративном рынке благодаря широкой географии присутствия. В 2013 году мы провели миграцию услуги на новую технологическую платформу. Это позволило увеличить не только надёжность предоставляемого сервиса, но и увеличить ёмкость продукта более чем в 4 раза. Согласно нашим данным, услуга «Единая сеть офисных и мобильных» наиболее востребована среди представителей банковского и промышленного секторов. Их количество составляет порядка 30 % от общего числа клиентов, уже пользующихся данным решением. Мы уверены, что расширение количества городов, в которых доступна услуга «Единая сеть офисных и мобильных», позволит корпоративным заказчикам «Билайн» использовать преимущества от внедрения конвергентных решений в полном объёме», – отметила руководитель департамента по продуктам мобильной связи бизнес-сегмента ОАО «ВымпелКом» Евгения Григорьева.

Услуги внутризоновой телефонной связи в городах Армавир, Геленджик и Сочи предоставляются ООО «Кубтелеком».

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Билайн#Пресс-релизы
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