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Posted 19 февраля 2014, 06:31

Published 19 февраля 2014, 06:31

Modified 15 декабря 2023, 06:45

Updated 15 декабря 2023, 06:45

По мостам Владивостока вновь пройдется огонь

19 февраля 2014, 06:31
За неделю до паралимпийской эстафеты организаторы сверили маршрут

Факелоносцы в Приморье готовятся 26 февраля участвовать в эстафете паралимпийского огня. В свою очередь краевые чиновники, отвечающие за подготовку мероприятия, проверяют качество трассы и её оформление. Сегодня выездное совещание провёл вице-губернатор Павел Серебряков.

По информации пресс-службы краевой администрации, огонь будет зажжён в спорткомплексе «Олимпиец», откуда и начнётся эстафета. Далее студенты, спортсмены, общественники пронесут пламя по центральным улицам Владивостока, двум мостам – Золотому и Русскому, а также кампусу ДВФУ. Закончится предпраздничный паралимпийский забег у «Фетисов-Арены».

Как сообщало РИА «Восток-Медиа», в следующую среду эстафета пройдёт ещё в нескольких дальневосточных городах – Хабаровске, Магадане, Якутске, Анадыре.

Фото: primorsky.ru, РИА «Восток-Медиа»

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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