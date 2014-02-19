По мостам Владивостока вновь пройдется огонь

Posted 19 февраля 2014, 06:31
Published 19 февраля 2014, 06:31
Modified 15 декабря 2023, 06:45
Updated 15 декабря 2023, 06:45
Факелоносцы в Приморье готовятся 26 февраля участвовать в эстафете паралимпийского огня. В свою очередь краевые чиновники, отвечающие за подготовку мероприятия, проверяют качество трассы и её оформление. Сегодня выездное совещание провёл вице-губернатор Павел Серебряков.
По информации пресс-службы краевой администрации, огонь будет зажжён в спорткомплексе «Олимпиец», откуда и начнётся эстафета. Далее студенты, спортсмены, общественники пронесут пламя по центральным улицам Владивостока, двум мостам – Золотому и Русскому, а также кампусу ДВФУ. Закончится предпраздничный паралимпийский забег у «Фетисов-Арены».
Как сообщало РИА «Восток-Медиа», в следующую среду эстафета пройдёт ещё в нескольких дальневосточных городах – Хабаровске, Магадане, Якутске, Анадыре.
Фото: primorsky.ru, РИА «Восток-Медиа»