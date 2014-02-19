По мостам Владивостока вновь пройдется огонь

По информации пресс-службы краевой администрации, огонь будет зажжён в спорткомплексе «Олимпиец», откуда и начнётся эстафета. Далее студенты, спортсмены, общественники пронесут пламя по центральным улицам Владивостока, двум мостам – Золотому и Русскому, а также кампусу ДВФУ. Закончится предпраздничный паралимпийский забег у «Фетисов-Арены».