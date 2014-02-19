Приморские браконьеры подожгли лес

Posted 19 февраля 2014, 07:00
Published 19 февраля 2014, 07:00
Modified 17 сентября 2022, 12:25
Updated 17 сентября 2022, 12:25
В Кавалеровском районе Приморья загорелось почти 30 гектаров леса. Распространению огня способствовал сильный ветер, поэтому возникла угроза для жителей ближайших сёл. Как сообщает пресс-служба краевой администрации, оперативно был сформирован штаб под руководством первого вице-губернатора Сергея Сидорова.
Перед тем, как загорелся этот участок в Устиновском лесничестве, инспекторы обнаружили, что там идёт незаконная рубка деревьев. По версии оперативников, уходя, чёрные лесорубы как раз и подожгли лес. Имена преступников уже известны правоохранительным органам.
Фото: vokrugsveta.ru