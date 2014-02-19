Приморские браконьеры подожгли лес

Перед тем, как загорелся этот участок в Устиновском лесничестве, инспекторы обнаружили, что там идёт незаконная рубка деревьев. По версии оперативников, уходя, чёрные лесорубы как раз и подожгли лес. Имена преступников уже известны правоохранительным органам.