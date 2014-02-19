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Posted 19 февраля 2014, 07:00

Published 19 февраля 2014, 07:00

Modified 17 сентября 2022, 12:25

Updated 17 сентября 2022, 12:25

Приморские браконьеры подожгли лес

19 февраля 2014, 07:00
Сюжет
Происшествие
Оперативники их уже вычислили

В Кавалеровском районе Приморья загорелось почти 30 гектаров леса. Распространению огня способствовал сильный ветер, поэтому возникла угроза для жителей ближайших сёл. Как сообщает пресс-служба краевой администрации, оперативно был сформирован штаб под руководством первого вице-губернатора Сергея Сидорова.

Перед тем, как загорелся этот участок в Устиновском лесничестве, инспекторы обнаружили, что там идёт незаконная рубка деревьев. По версии оперативников, уходя, чёрные лесорубы как раз и подожгли лес. Имена преступников уже известны правоохранительным органам.

Фото: vokrugsveta.ru

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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