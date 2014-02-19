Владивостокские полицейские задержали наркодилеров

Инцидент произошел накануне на улице Фадеева. Гаишники обратили внимание на подозрительный автомобиль Nissan Sunny. Как только водитель заметил стражей порядка, он резко свернул на второстепенную дорогу, развернулся и поехал в обратном направлении. Полицейские последовали за иномаркой и потребовали остановить машину. Однако рулевой только прибавил скорость. Пассажиры на ходу стали выкидывать на дорогу контейнеры. Через несколько минут погоня закончилась в районе гаражей на улице Борисенко: нарушителей загнали в тупик. За рулём находился 25-летний житель Владивостока, в салоне – четверо молодых людей возрастом от 21 до 25 лет.