Владивостокские полицейские задержали наркодилеров

Posted 19 февраля 2014, 04:18
Published 19 февраля 2014, 04:18
Modified 17 сентября 2022, 12:25
Updated 17 сентября 2022, 12:25
Во Владивостоке полицейские задержали пятерых молодых людей, которые перевозили наркотики. Нарушители пытались скрыться от наряда и избавиться от «груза», но погоня закончилась арестом.
Инцидент произошел накануне на улице Фадеева. Гаишники обратили внимание на подозрительный автомобиль Nissan Sunny. Как только водитель заметил стражей порядка, он резко свернул на второстепенную дорогу, развернулся и поехал в обратном направлении. Полицейские последовали за иномаркой и потребовали остановить машину. Однако рулевой только прибавил скорость. Пассажиры на ходу стали выкидывать на дорогу контейнеры. Через несколько минут погоня закончилась в районе гаражей на улице Борисенко: нарушителей загнали в тупик. За рулём находился 25-летний житель Владивостока, в салоне – четверо молодых людей возрастом от 21 до 25 лет.
При обыске на полу в машине нашли ещё несколько контейнеров с веществом растительного происхождения, в багажнике обнаружили свёрток с белым веществом. Как уточнили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе краевого управления МВД, точный вес и наименование наркотических средств пока неизвестны, так как криминалисты ещё проводят исследование.
Полицейские задержали молодых людей и привезли в отделение. Решается вопрос о заключении владивостокцев под стражу.
Фото: пресс-служба МВД