vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 18 февраля 2014, 23:52

Published 18 февраля 2014, 23:52

Modified 14 декабря 2023, 16:09

Updated 14 декабря 2023, 16:09

Житель Благовещенска обещает награду за хабаровчанина

18 февраля 2014, 23:52
Сюжет
Происшествие
Он разыскивает владельца Toyota Crown или тех, кто протаранил его машину (фото)

Житель Благовещенска Дмитрий Самарин заявил о готовности заплатить 15 тысяч рублей за информацию, которая поможет в поимке лихача, протаранившего его автомобиль. Как рассказал потерпевший корреспонденту ИА «Порт Амур», 9 февраля около 20 часов он оставил свой автомобиль Nissan Almera на парковке на улице Пионерская в Благовещенске.

Через некоторое время по Пионерской от Ленина к Зейской на огромной скорости пронесся Toyota Crown. Он врезался в автомобиль благовещенца, а потом протаранил стоящую неподалеку Toyota Prius. В результате и автомобиль виновника, и машины жертв получили значительные повреждения. Например, Самарину ремонт выльется в 100 тысяч рублей.

«На сегодня пока установлено, что «Краун» зарегистрирован в Хабаровском крае, и его официальный владелец — житель села Матвеевка. Есть ещё некоторая информация со слов очевидцев, но она в рамках следствия не разглашается, — рассказал Дмитрий. — Если у кого-то имеется достоверная информация, которая поможет в поимке виновника аварии, то я готов заплатить. Сумма вознаграждения — 15 тысяч рублей».

Очевидцев владелец разбитого автомобиля просит звонить по телефону: 99-05-88.

Фото: portamur.ru

#Денис Объедкин#Новости#Амурская область#Происшествие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика