Житель Благовещенска обещает награду за хабаровчанина

Posted 18 февраля 2014, 23:52
Published 18 февраля 2014, 23:52
Modified 14 декабря 2023, 16:09
Updated 14 декабря 2023, 16:09
Житель Благовещенска Дмитрий Самарин заявил о готовности заплатить 15 тысяч рублей за информацию, которая поможет в поимке лихача, протаранившего его автомобиль. Как рассказал потерпевший корреспонденту ИА «Порт Амур», 9 февраля около 20 часов он оставил свой автомобиль Nissan Almera на парковке на улице Пионерская в Благовещенске.
Через некоторое время по Пионерской от Ленина к Зейской на огромной скорости пронесся Toyota Crown. Он врезался в автомобиль благовещенца, а потом протаранил стоящую неподалеку Toyota Prius. В результате и автомобиль виновника, и машины жертв получили значительные повреждения. Например, Самарину ремонт выльется в 100 тысяч рублей.
«На сегодня пока установлено, что «Краун» зарегистрирован в Хабаровском крае, и его официальный владелец — житель села Матвеевка. Есть ещё некоторая информация со слов очевидцев, но она в рамках следствия не разглашается, — рассказал Дмитрий. — Если у кого-то имеется достоверная информация, которая поможет в поимке виновника аварии, то я готов заплатить. Сумма вознаграждения — 15 тысяч рублей».
Очевидцев владелец разбитого автомобиля просит звонить по телефону: 99-05-88.
Фото: portamur.ru