Житель Благовещенска обещает награду за хабаровчанина

«На сегодня пока установлено, что «Краун» зарегистрирован в Хабаровском крае, и его официальный владелец — житель села Матвеевка. Есть ещё некоторая информация со слов очевидцев, но она в рамках следствия не разглашается, — рассказал Дмитрий. — Если у кого-то имеется достоверная информация, которая поможет в поимке виновника аварии, то я готов заплатить. Сумма вознаграждения — 15 тысяч рублей».