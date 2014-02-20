В Приморском крае произошло землетрясение

Posted 20 февраля 2014, 04:50
Published 20 февраля 2014, 04:50
Modified 17 сентября 2022, 12:25
Updated 17 сентября 2022, 12:25
Сегодня днём неподалёку от столицы Приморья произошло землетрясение. Подземные толчки достигали 4,6 балла. Сейсмостанции отметили их в 13:20.
По сведениям спасателей, эпицентр находился в 30 километрах к юго-западу от Владивостока. Очаг располагался на глубине 520 километров, поэтому жители ничего не почувствовали. Глубинные толчки на поверхности земли практически не ощутимы.
По сообщению пресс-службы управления МЧС по Приморскому краю, пострадавших нет. Стихия не причинила ущерб и постройкам.