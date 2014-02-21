Оптовики готовят приморские АЗС к резкому подорожанию бензина

Posted 21 февраля 2014, 06:46
Published 21 февраля 2014, 06:46
Modified 17 сентября 2022, 12:23
Updated 17 сентября 2022, 12:23
Приморские оптовики разослали своим клиентам новые цены на бензин. Уже весной его стоимость, по расчетам, резко вырастет. В распоряжении РИА «Восток-Медиа» оказалось одно из информационных писем, которые сейчас получают многие компании. Из них следует, что скоро бензин резко подорожает.
Цены, указанные в письме, рекомендовано учитывать при размещении заказов на поставку нефтепродуктов во 2-м квартале 2014 года. В документе фигурирует следующая стоимость:
Сейчас стоимость бензина на АЗС на 10–15 % ниже указанной в письме. На заправках Владивостока «восьмидесятый» обходится в 30–32 рубля; Аи-92 стоит преимущественно от 32 до 33 рублей; Аи-95 – от 34 до 35,5 рубля; Аи-98 – 38 рублей; дизтопливо – 35–36 рублей.
Таким образом, рост цен уже во втором квартале составит от пяти до семи рублей за литр. На самом деле, вероятно, повышение окажется еще более существенным: автозаправочные станции добавят к закупочной стоимости розничную наценку.
Фото: РИА «Восток-Медиа»