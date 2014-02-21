Оптовики готовят приморские АЗС к резкому подорожанию бензина

Приморские оптовики разослали своим клиентам новые цены на бензин. Уже весной его стоимость, по расчетам, резко вырастет. В распоряжении РИА «Восток-Медиа» оказалось одно из информационных писем, которые сейчас получают многие компании. Из них следует, что скоро бензин резко подорожает.