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Posted 21 февраля 2014, 06:46

Published 21 февраля 2014, 06:46

Modified 17 сентября 2022, 12:23

Updated 17 сентября 2022, 12:23

Оптовики готовят приморские АЗС к резкому подорожанию бензина

21 февраля 2014, 06:46
92-й вырастет до 37 рублей, 95-й – до сорока за литр

Приморские оптовики разослали своим клиентам новые цены на бензин. Уже весной его стоимость, по расчетам, резко вырастет. В распоряжении РИА «Восток-Медиа» оказалось одно из информационных писем, которые сейчас получают многие компании. Из них следует, что скоро бензин резко подорожает.

Цены, указанные в письме, рекомендовано учитывать при размещении заказов на поставку нефтепродуктов во 2-м квартале 2014 года. В документе фигурирует следующая стоимость:

  • Бензин А-76 (80) – 35 рублей за литр;
  • Аи-92 – 37,5 рубля;
  • Аи-95 – 40 рублей;
  • Аи-98 – 43,5 рубля;
  • дизельное топливо – 42,8 рубля.

Сейчас стоимость бензина на АЗС на 10–15 % ниже указанной в письме. На заправках Владивостока «восьмидесятый» обходится в 30–32 рубля; Аи-92 стоит преимущественно от 32 до 33 рублей; Аи-95 – от 34 до 35,5 рубля; Аи-98 – 38 рублей; дизтопливо – 35–36 рублей.

Таким образом, рост цен уже во втором квартале составит от пяти до семи рублей за литр. На самом деле, вероятно, повышение окажется еще более существенным: автозаправочные станции добавят к закупочной стоимости розничную наценку.

Фото: РИА «Восток-Медиа»

#Денис Объедкин#Новости#Экономика
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