Коммерсанты из Находки задолжали государству 1,7 миллиона

Как рассказала журналисту РИА «Восток-Медиа» главный государственный таможенный инспектор Наталья Сабадаш, для местной фирмы из Дании в порт Восточный прибыли несколько контейнеров с замороженным мясом и мясопродуктами общим весом около 75 тонн.