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Posted 24 февраля 2014, 21:27

Published 24 февраля 2014, 21:27

Modified 17 сентября 2022, 12:23

Updated 17 сентября 2022, 12:23

Коммерсанты из Находки задолжали государству 1,7 миллиона

24 февраля 2014, 21:27
Фирма "забыла" указать в декларации точную стоимость мяса

Таможенники приморской Находки возбудили сразу несколько дел об административном правонарушении в отношении компании, предоставившей недостоверные сведения о стоимости товара.

Как рассказала журналисту РИА «Восток-Медиа» главный государственный таможенный инспектор Наталья Сабадаш, для местной фирмы из Дании в порт Восточный прибыли несколько контейнеров с замороженным мясом и мясопродуктами общим весом около 75 тонн.

При подаче таможенной декларации были указаны цена, таможенная стоимость товара и другие необходимые сведения. Однако местная организация указала сведения о цене товара ниже действительной. В результате федеральный бюджет недополучил 1,7 миллиона рублей.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении, которое может обернуться серьезным штрафом с возможной конфискацией мяса.

Фото: Наталья Сабадаш

#Денис Объедкин#Новости#Экономика
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