Коммерсанты из Находки задолжали государству 1,7 миллиона

Posted 24 февраля 2014, 21:27
Published 24 февраля 2014, 21:27
Modified 17 сентября 2022, 12:23
Updated 17 сентября 2022, 12:23
Таможенники приморской Находки возбудили сразу несколько дел об административном правонарушении в отношении компании, предоставившей недостоверные сведения о стоимости товара.
Как рассказала журналисту РИА «Восток-Медиа» главный государственный таможенный инспектор Наталья Сабадаш, для местной фирмы из Дании в порт Восточный прибыли несколько контейнеров с замороженным мясом и мясопродуктами общим весом около 75 тонн.
При подаче таможенной декларации были указаны цена, таможенная стоимость товара и другие необходимые сведения. Однако местная организация указала сведения о цене товара ниже действительной. В результате федеральный бюджет недополучил 1,7 миллиона рублей.
По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении, которое может обернуться серьезным штрафом с возможной конфискацией мяса.
Фото: Наталья Сабадаш