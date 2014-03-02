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Posted 2 марта 2014, 05:57

Published 2 марта 2014, 05:57

Modified 17 сентября 2022, 12:23

Updated 17 сентября 2022, 12:23

Хабаровск отметил годовщину победы на Даманском

2 марта 2014, 05:57
Памятные мероприятия впервые прошли у новой стелы (фото)

Хабаровские ветераны боевых действий на острове Даманском почтили память погибших. На возложение венков к стеле, открытой в прошлом году в Северном округе Хабаровска, приехали около сотни человек - нынешние военнослужащие, курсанты, ветераны и школьники.

«Нам рассказывали, что китайцы хотели захватить остров, а даманцы его отбили. Сюда мы пришли, что бы почтить память погибших, которые отстаивали этот остров», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» ученик политехнического лицея Алексей Хмелевский.

После возложения цветов к стеле всех присутствующих пригласили в киноцентр «Хабаровск». Там боевые товарищи смогли спокойно поговорить, не обращая внимания на пронизывающий ветер. Ветераны вспоминали, в далеком 1969 году тоже стояла совсем не весенняя погода.

В тёплом зале гостей мероприятия ожидал праздничный концерт, сюрпризом стал приезд однополчанина и народного артиста России Николая Копылова.

«Я всегда рад приезжать в Хабаровск, здесь мои боевые товарищи. То, что произошло тогда на Даманском, из памяти не вычеркнуть. Такие встречи для нас очень важны, а своим однополчанам, прежде всего, хочется пожелать здоровья», — сказал музыкант.

Такие встречи сослуживцев для ветеранов не редкость. Многие из них каждый год направляются в Дальнереченск, где по инициативе ветеранов-даманцев установлен мемориал памяти. Этот год исключением не станет, в 45-ю годовщину трагических событий они вновь встретят однополчан из других городов Хабаровского края.

«Ежегодно мы стали встречаться с 1999 года, когда образовалась краевая общественная организация ветеранов-даманцев. Начался сегодняшний день с возложения цветов у бюста Героя Советского Союза Владимира Орехова в Волочаевском городке», — сказал председатель хабаровской краевой общественной организации ветеранов-даманцев Михаил Булычёв.

Ветеранам вручили благодарственные письма и памятные подарки от мэра города и ветеранской организации.

Фото: РИА «Восток-Медиа»

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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