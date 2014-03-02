Хабаровск отметил годовщину победы на Даманском

«Я всегда рад приезжать в Хабаровск, здесь мои боевые товарищи. То, что произошло тогда на Даманском, из памяти не вычеркнуть. Такие встречи для нас очень важны, а своим однополчанам, прежде всего, хочется пожелать здоровья», — сказал музыкант.