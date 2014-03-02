Хабаровск отметил годовщину победы на Даманском

Posted 2 марта 2014, 05:57
Published 2 марта 2014, 05:57
Modified 17 сентября 2022, 12:23
Updated 17 сентября 2022, 12:23
Хабаровские ветераны боевых действий на острове Даманском почтили память погибших. На возложение венков к стеле, открытой в прошлом году в Северном округе Хабаровска, приехали около сотни человек - нынешние военнослужащие, курсанты, ветераны и школьники.
«Нам рассказывали, что китайцы хотели захватить остров, а даманцы его отбили. Сюда мы пришли, что бы почтить память погибших, которые отстаивали этот остров», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» ученик политехнического лицея Алексей Хмелевский.
После возложения цветов к стеле всех присутствующих пригласили в киноцентр «Хабаровск». Там боевые товарищи смогли спокойно поговорить, не обращая внимания на пронизывающий ветер. Ветераны вспоминали, в далеком 1969 году тоже стояла совсем не весенняя погода.
В тёплом зале гостей мероприятия ожидал праздничный концерт, сюрпризом стал приезд однополчанина и народного артиста России Николая Копылова.
«Я всегда рад приезжать в Хабаровск, здесь мои боевые товарищи. То, что произошло тогда на Даманском, из памяти не вычеркнуть. Такие встречи для нас очень важны, а своим однополчанам, прежде всего, хочется пожелать здоровья», — сказал музыкант.
Такие встречи сослуживцев для ветеранов не редкость. Многие из них каждый год направляются в Дальнереченск, где по инициативе ветеранов-даманцев установлен мемориал памяти. Этот год исключением не станет, в 45-ю годовщину трагических событий они вновь встретят однополчан из других городов Хабаровского края.
«Ежегодно мы стали встречаться с 1999 года, когда образовалась краевая общественная организация ветеранов-даманцев. Начался сегодняшний день с возложения цветов у бюста Героя Советского Союза Владимира Орехова в Волочаевском городке», — сказал председатель хабаровской краевой общественной организации ветеранов-даманцев Михаил Булычёв.
Ветеранам вручили благодарственные письма и памятные подарки от мэра города и ветеранской организации.
Фото: РИА «Восток-Медиа»