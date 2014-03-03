Александр Галушка считает рациональным привлечение украинцев на Дальний Восток

Posted 3 марта 2014, 01:45
Published 3 марта 2014, 01:45
Modified 15 декабря 2023, 06:48
Updated 15 декабря 2023, 06:48
Министерство по развитию Дальнего Востока допускает возможность привлечения жителей Украины на Дальний Восток. Об этом заявил глава министерства Александр Галушка в интервью журналистам на Красноярском экономическом форуме.
«Это рациональное предложение. В министерстве в ходе экспертных обсуждений такие варианты рассматривались ещё задолго до событий, которые сейчас происходят на Украине», — отметил Александр Галушка.
Как сообщало РИА «Восток-Медиа», депутат Госдумы России от фракции ЛДПР Роман Худяков направлял запрос министру по развитию Дальнего Востока о создании рабочих мест для русскоязычных беженцев из охваченной беспорядками Украины в ДФО. Александр Галушка напомнил, что до революции 1917 года выходцы с Украины составляли 52% населения макрорегиона.
«Очевидный плюс привлечения жителей Украины состоит в том, что на Дальнем Востоке появятся люди с той же идентичностью: когда нет языкового, ментального и культурного барьеров», — отметил министр.
Как отмечает пресс-служба минвостокразвития, Дальний Восток должен развиваться опережающими темпами при масштабном привлечении инвестиций. Однако одним из лимитирующих факторов ускоренного развития макрорегиона является малочисленность трудовых ресурсов.
Фото: пресс-служба минвостокразвития