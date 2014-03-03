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Posted 3 марта 2014, 01:45

Published 3 марта 2014, 01:45

Modified 15 декабря 2023, 06:48

Updated 15 декабря 2023, 06:48

Александр Галушка считает рациональным привлечение украинцев на Дальний Восток

3 марта 2014, 01:45
Для развития федерального округа нужны трудовые ресурсы

Министерство по развитию Дальнего Востока допускает возможность привлечения жителей Украины на Дальний Восток. Об этом заявил глава министерства Александр Галушка в интервью журналистам на Красноярском экономическом форуме.

«Это рациональное предложение. В министерстве в ходе экспертных обсуждений такие варианты рассматривались ещё задолго до событий, которые сейчас происходят на Украине», — отметил Александр Галушка.

Как сообщало РИА «Восток-Медиа», депутат Госдумы России от фракции ЛДПР Роман Худяков направлял запрос министру по развитию Дальнего Востока о создании рабочих мест для русскоязычных беженцев из охваченной беспорядками Украины в ДФО. Александр Галушка напомнил, что до революции 1917 года выходцы с Украины составляли 52% населения макрорегиона.

«Очевидный плюс привлечения жителей Украины состоит в том, что на Дальнем Востоке появятся люди с той же идентичностью: когда нет языкового, ментального и культурного барьеров», — отметил министр.

Как отмечает пресс-служба минвостокразвития, Дальний Восток должен развиваться опережающими темпами при масштабном привлечении инвестиций. Однако одним из лимитирующих факторов ускоренного развития макрорегиона является малочисленность трудовых ресурсов.

Фото: пресс-служба минвостокразвития

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Дальний Восток
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