Александр Галушка считает рациональным привлечение украинцев на Дальний Восток

Как сообщало РИА «Восток-Медиа», депутат Госдумы России от фракции ЛДПР Роман Худяков направлял запрос министру по развитию Дальнего Востока о создании рабочих мест для русскоязычных беженцев из охваченной беспорядками Украины в ДФО. Александр Галушка напомнил, что до революции 1917 года выходцы с Украины составляли 52% населения макрорегиона.