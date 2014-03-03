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Posted 2 марта 2014, 23:40

Published 2 марта 2014, 23:40

Modified 15 декабря 2023, 06:44

Updated 15 декабря 2023, 06:44

Единороссы "взяли" пост главы района в Приморье

2 марта 2014, 23:40
Пограничным теперь будет руководить Николай Тодоров

На выборах главы Пограничного района Приморья более 47 % избирателей поддержали кандидата от «Единой России», депутата районной думы Николая Тодорова. Вторым, как и в Партизанске, стал представитель КПРФ: пенсионер и депутат думы Виктор Боровков набрал около 32 %.

Трое остальных кандидатов – самовыдвиженец, представители ЛДПР и «За женщин России» - не смогли повлиять на борьбу двух основных кандидатов.

Как сообщало РИА «Восток-Медиа», предыдущий глава Пограничного района Игорь Червинец был задержан по подозрению в получении взятки. Возбуждено уголовное дело.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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