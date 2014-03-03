Единороссы "взяли" пост главы района в Приморье

На выборах главы Пограничного района Приморья более 47 % избирателей поддержали кандидата от «Единой России», депутата районной думы Николая Тодорова. Вторым, как и в Партизанске, стал представитель КПРФ: пенсионер и депутат думы Виктор Боровков набрал около 32 %.