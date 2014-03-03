В Приморье пункт пропуска Пограничный заработал без выходных

Как отмечает пресс-служба Дальневосточного управления Росграницы, проведённый эксперимент с 1 декабря 2013 года по 28 февраля 2014 года показал положительные результаты. За воскресные дни оформлялось в среднем по 134 грузовых транспортных средства (при пропускной способности грузового направления в 130 машин в сутки).