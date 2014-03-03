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Posted 3 марта 2014, 01:41

Published 3 марта 2014, 01:41

Modified 17 сентября 2022, 12:21

Updated 17 сентября 2022, 12:21

В Приморье пункт пропуска Пограничный заработал без выходных

3 марта 2014, 01:41
Эксперимент на грузовом направлении показал положительные результаты

В Приморском крае с 1 марта этого года грузовое направление автомобильного пункта пропуска (АПП) Пограничный перешло на семидневный режим работы на постоянной основе.

Как отмечает пресс-служба Дальневосточного управления Росграницы, проведённый эксперимент с 1 декабря 2013 года по 28 февраля 2014 года показал положительные результаты. За воскресные дни оформлялось в среднем по 134 грузовых транспортных средства (при пропускной способности грузового направления в 130 машин в сутки).

Китайская сторона готова к функционированию грузового направления АПП Суйфэньхэ в данном режиме. На Пограничном отмечается равномерное прохождение через границу транспортных средств и отсутствие больших скоплений грузовых автомобилей перед пунктом пропуска.

Перевозчики говорят, что благодаря семидневному режиму работы грузового направления АПП устранены непроизводственные простои на китайской стороне, которые влекли немалые убытки для российских предпринимателей.

Фото: strana.ru

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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